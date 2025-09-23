Suscribete a
El Congreso da el primer paso para dejar en manos del TC las transferencias de competencias a comunidades

Vox denuncia que la norma serviría para convertir al Constitucional en un «puro avalista» de los acuerdos de Sánchez con sus socios

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido
Inés Ruiz-Jiménez

El Congreso da el primer paso para reformar la Ley del Tribunal Constitucional y que sea este órgano el que resuelva en última instancia una transferencia de competencias pactada entre el Ejecutivo y una comunidad autónoma. La proposición de ley presentada por el Partido Nacionalista ... Vasco (PNV) ha pasado la toma en consideración en el Congreso y comienza así su tramitación parlamentaria con los votos a favor del Gobierno y sus socios.

