El Congreso rectifica y aplaza un día la votación del embargo a Israel para que no coincida con el 7-O

La presidenta del Congreso, Francina Armengol (c) junto con el vicepresidente Alfonso Gómez de Celis (d) y la socialista Isaura Lea (i) a su llegada a la reunión de la Junta de Portavoces del CongresoEFE
La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha aplazado un día la votación prevista para este martes del real decreto ley para aplicar un embargo de armas de Israel. Hoy, 7 de octubre, se cumplen dos años de los atentados de Hamás ... que acabaron con la vida de 1.200 israelíes y algunos grupos como Junts y PP no veían oportuna la coincidencia.
