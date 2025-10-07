Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Última hora
El Congreso aplaza un día la votación del embargo a Israel para que no coincida con el aniversario de los atentados de Hamás

El Congreso rectifica y aplaza un día la votación del embargo a Israel para que no coincida con el 7-O

El PP quería posponer el debate una semana, pero finalmente se ha aceptado la petición de Junts y solo se retrasará el posicionamiento de los grupos

Sánchez activa la agenda ideológica: recuperará a Franco tras Gaza y el aborto

La presidenta del Congreso, Francina Armengol (c) junto con el vicepresidente Alfonso Gómez de Celis (d) y la socialista Isaura Lea (i) a su llegada a la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso
La presidenta del Congreso, Francina Armengol (c) junto con el vicepresidente Alfonso Gómez de Celis (d) y la socialista Isaura Lea (i) a su llegada a la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso EFE
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha aplazado un día la votación prevista para este martes del real decreto ley para aplicar un embargo de armas de Israel. Hoy, 7 de octubre, se cumplen dos años de los atentados de Hamás ... que acabaron con la vida de 1.200 israelíes y algunos grupos como Junts y PP no veían oportuna la coincidencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app