El bloque de investidura hace agua

El Gobierno acumula seis derrotas en el primer mes de curso político por las deserciones de Junts y Podemos

El Ejecutivo ya ha perdido 163 votaciones en lo que va de legislatura y continúa sin presentar presupuestos

El PP aprovecha la división de los socios para sacar adelante sus iniciativas

Juan Casillas Bayo

El bloque de investidura hace agua. El Gobierno de PSOE y Sumar se esfuerza por ahormar una mayoría que se construyó artificialmente, con la promesa de una amnistía a los encausados por el 'procés' que salvó la distancia ideológica entre sus componentes, pero que ... cada vez da más síntomas de agotamiento. Más allá de las revelaciones sobre la corrupción que rodea a la rama socialista del Ejecutivo, cada semana en el Congreso de los Diputados se convierte para este en un tormento; un baño de realidad ante la ensoñación de que sería posible que partidos como Junts y Podemos remasen juntos, y todo el tiempo, en la misma dirección. Pedro Sánchez se mantiene a flote, pero sin tierra a la vista.

