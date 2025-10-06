Defensa manda un avión a Atenas para repatriar a los españoles de la Flotilla de Gaza

Un avión A400M del Ejército del Aire y el Espacio ha salido esta tarde desde Atenas con los últimos integrantes españoles de la llamada 'Flotilla de la Libertad' que fueron detenidos el pasado 1 de octubre en Israel. Después de que anoche llegaran al aeropuerto ... Adolfo Suárez Madrid-Barajas 21 tripulantes a bordo de un avión comercial de Air Europa procedente de Tel Aviv y sufragado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, hoy regresarán a España otros 27.

En esta aeronave de Defensa solo viajan algunos de los 27 españoles —junto con otras personas de otros países de la Unión Europea— y aterrizará en Barajas. El resto de activistas volarán en vuelos comerciales a Barcelona y Bilbao.

Exteriores ha decidido finalmente fletar un avión militar para culminar la repatriación del grupo, después de varios días de presión por parte de los socios del Gobierno, que reclamaban una respuesta «más firme» ante las detenciones practicadas por el Gobierno de Israel. La orden de envío del A400M salió anoche y el aparato despegó esta mañana desde la base aérea de Zaragoza rumbo a Atenas, donde permanecían los españoles que aún no habían podido regresar.

Según fuentes consultadas por este diario, se trata de 27 ciudadanos que se suman a los 21 liberados ayer. Todos ellos habían sido detenidos tras participar en la denominada Global Sumud Flotilla, interceptada la pasada semana por las fuerzas israelíes. Los recién liberados fueron trasladados ayer por la mañana desde el centro de detención hasta el aeropuerto de Tel Aviv, donde embarcaron en un vuelo con destino a Grecia. De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Exteriores israelí, en total fueron deportadas 171 personas «por su participación en una provocación», entre las que se encontraban la política española Ada Colau y la activista medioambiental Greta Thunberg.

Noticia Relacionada Los primeros 21 repatriados llegaron el domingo a Barajas: «Nos han vejado y humillado» Patricia Romero La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, el concejal de ERC Jordi Coronas y miembros de Compromís e IU, entre el grupo de activistas

El A400M despegó de Zaragoza a las 9.25 de la mañana y aterrizó en la capital griega a las 13.27, hora local, según el plan de vuelo. La aeronave tiene prevista su salida hacia Madrid a las 18.30, por lo que se espera su llegada a la base de Torrejón de Ardoz alrededor de las nueve y media de la noche. El ministro José Manuel Albares —desde el Palacio de Viana, donde trabaja junto a su Gabinete para evitar el contacto con otros diplomáticos en el Ministerio, como ha publicado hoy ABC— ha evitado detallar públicamente esta operación a lo largo del día, aunque sí ha asegurado en una entrevista que «el Gobierno está trabajando sin descanso para garantizar la seguridad de todos los españoles».

Aunque en un principio volvían a España 28 activistas, finalmente lo hara´n 27 porque una de ellas continúa bajo custodia de las autoridades israelíes. Se trata de Reyes Rigo, tal y como publica El Mundo, una mallorquina de unos 50 años, cuya detención ha sido prorrogada hasta el miércoles. Fuentes de la flotilla confirman que su arresto se mantiene tras un incidente ocurrido durante un reconocimiento médico en la prisión de Ketziot, donde supuestamente habría mordido a una funcionaria. La Policía israelí informó de que fue trasladada posteriormente a una comisaría de Segev Shalom, en el desierto del Néguev, para ser interrogada.

El Ministerio de Exteriores israelí difundió un comunicado en redes sociales en el que calificaba el episodio de «agresión» y lo vinculaba a los preparativos de deportación previstos para el lunes. Según el texto, la funcionaria médica sufrió «heridas leves» y fue necesario requerir la intervención policial.

Un total de 49 ciudadanos españoles formaban parte de la Flotilla. De ellos, 21 regresaron a España la noche del domingo en un vuelo comercial, y el resto —salvo Reyes Rigo— lo hará previsiblemente en las próximas horas a bordo del avión militar enviado por el Gobierno.