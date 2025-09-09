El vicepresidente Pampols acerca posturas entre las víctimas de la dana y el Gobierno de Mazón

El vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, mantuvo este lunes por la tarde una reunión con seis asociaciones de afectados por la dana para presentarles su plan de reconstrucción, el Pla ... Endavant, aprobado el pasado 31 de julio.

Entre ellas, los tres colectivos mayoritarios -la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, la Associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024 y la Asociación de damnificados por la dana Horta Sud- que todavía no se han sentado a hablar con el presidente autonómico, Carlos Mazón, al no haber aceptado una de sus condiciones: que los medios de comunicación estén presentes en esa charla.

El encuentro, al que también asistieron SOS Desaparecidos, la Red de Rescate y Salvaguarda del Patrimonio en Emergencias (Respaem) y la Agrupación Ciudadana de Afectados por la dana 'Tots a una veu', supone así un deshielo de las relaciones entre estas asociaciones y la Administración valenciana capitaneado por Pampols, que saldrá del Ejecutivo regional en los próximos meses al dar por cumplida su tarea en el Consell.

El vicepresidente segundo expuso que las 343 medidas incluidas en su plan, más allá de reponer lo perdido en la barrancada, están dirigidas a proteger a las personas y activos ante potenciales catástrofes, prever y anticipar futuros riesgos naturales y transformar el modelo territorial para avanzar hacia una Comunidad Valenciana «más justa y resiliente».

Gan Pampols también les avanzó las líneas principales del Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales, pendiente de aprobación. Su objetivo: «simplificar, automatizar y dejar una estructura lo más sencilla posible para atender cualquier tipo de incidente», con la ampliación de los sistemas de alerta, la actualización de los mapas de riesgo y el fortalecimiento de las infraestructuras operativas, así como un refuerzo de la formación ciudadana.

La coordinación entre la Generalitat y el Gobierno central, que han presentado diferentes proyectos de reconstrucción, volvió a estar encima de la mesa. Los afectados cuestionaron al vicepresidente por la falta de una hoja de ruta conjunta, teniendo en cuenta que el esfuerzo económico para llevarlos a cabo tiene que ser compartido entre ambas administraciones. De hecho, de los 29.000 millones de euros presupuestados en el plan de Pampols, 12.600 debe aportarlos el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Al respecto, de acuerdo con fuentes presentes en la reunión, el vicepresidente defendió que ha trasladado sin éxito en reiteradas ocasiones al excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel y a algunos ministros la necesidad de activar una comisión mixta, por lo que se plantean trabajar a través de mesas sectoriales.

En declaraciones a Europa Press tras el encuentro, el presidente de la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud, Christian Lesaec, explicó que Pampols les había comentado que si esa cooperación se da, la zona cero estaría reconstruida en cinco años.

Por su parte, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, señaló que la reunión había sido «cordial», aunque reprochó que se les citara dos meses después de publicar el plan. «Nos ha llamado la atención que ha dicho que la emergencia no la dirigen los políticos, sino los técnicos. Nos ha chirriado porque sí, los técnicos asesoran, pero las decisiones finales, hoy por hoy, son políticas», indicó.