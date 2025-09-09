Suscribete a
ABC Premium

El vicepresidente Pampols acerca posturas entre las víctimas de la dana y el Gobierno de Mazón

Presenta su plan de reconstrucción antes de dejar el cargo a seis asociaciones de afectados por la catástrofe, entre ellas las tres mayoritarias que no se han reunido con el jefe del Ejecutivo autonómico

El funeral de Estado por las víctimas de la dana se celebrará el 29 de octubre, el día de su aniversario

El nuevo reto de Melani García tras ganar 'Tu cara me suena' y debutar como actriz

Imagen de la reunión celebrada este lunes en la sede de la Vicepresidencia Segunda de la Generalitat Valenciana
Imagen de la reunión celebrada este lunes en la sede de la Vicepresidencia Segunda de la Generalitat Valenciana ABC
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, mantuvo este lunes por la tarde una reunión con seis asociaciones de afectados por la dana para presentarles su plan de reconstrucción, el Pla ... Endavant, aprobado el pasado 31 de julio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app