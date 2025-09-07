Una 'vuelta al cole' marcada por los estragos de la dana y la elección entre castellano y valenciano

Un total de 810.730 alumnos inician este lunes el curso escolar 2025-2026 en la Comunidad Valenciana, tanto en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, marcado tanto por los estragos causados por la catastrófica dana del 29 de octubre, como ... por la aplicación total de la Ley de Libertad Educativa con la que han podido elegir si estudiar en castellano o en valenciano.

Según destacan fuentes de la Conselleria de Educación, la principal novedad del nuevo curso académico es que el alumnado va a realizar sus estudios en la lengua que han elegido sus familias a través de la consulta de la lengua base o de la elección en el periodo de admisión. De acuerdo con las cifras que manejan desde el Ejecutivo autonómico, más del 99,80% de los escolares estudiarán en su lengua preferida.

Así, sumando las unidades en Educación Infantil de 2º ciclo, Primaria y Secundaria: 13.586 unidades serán en castellano y otras 13.815 en valenciano. «Estos datos reflejan el equilibrio de las dos lenguas en la Comunidad Valenciana, como ya sucedió en la consulta, en la que las familias apostaron por un sistema equilibrado donde el 50,53 % escogieron valenciano como lengua base, y el 49,47% eligieron castellano», señaló en su última intervención pública el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira.

Para el conseller, el nuevo curso, que tildó de «el de las oportunidades», pivotará sobre tres ejes fundamentales: la aplicación completa de la Ley de libertad educativa, volcado en la reconstrucción educativa en las zonas afectadas por la dana y el refuerzo a la educación pública con más medios y con más calidad.

La riada todavía afecta al regreso a las aulas, ya que 3.079 estudiantes que pertenecen a los ocho centros más dañados -casi la mitad de estos alumnos del IES de Catarroja- va a estar durante unos meses en aulas provisionales, mientras se construyen nuevas instalaciones. Se trata del CEP Lluís Vives y la EI Ausiàs March (Massanassa), CEIP Carme Miquel (Algemesí), CEIP Orba (Alfafar), IES Berenguer Dalmau (Catarroja), IES Alameda (Utiel), CEIP Blasco Ibáñez (Alginet) y CEIP L'Horta (Paiporta).

Durante este curso, hasta 18 nuevos centros escolares abrirán sus puertas, nueve de los cuales ya se estrenan este lunes, en Petrer, Canet d'En Berenguer, Castellón de la Plana (dos), l'Alcora, Loriguilla, Mislata, Algemesí y Picassent, mientras que el resto lo harán a lo largo del curso en Santa Pola, Almoradí, Gandía, Valencia, la Llosa, la Vall d'Uixó, la Salzadella y Soneja.

Asimismo, para recuperar los colegios e institutos previstos son los destruidos por el temporal se invertirán unos 70 millones de euros, que se sumarán a los 70 que la Conselleria ha invertido ya «a pulmón» y con «cero o ninguna ayuda» del Ministerio tras la dana, según Rovira. Algunas incidencias en la habilitación de centros de la 'zona cero' que el conseller atribuyó a «problemas» de suministros va a hacer que en el Lluís Vives y el Ausiàs March de Massanassa las clases tengan un retraso «de uno o dos días», al igual que en L'Orba de Alfafar, donde ha influido el hecho de que el lunes sea festivo. En total, suponen algo más de 600 alumnos.

Colegios afectados por la riada

En todo caso, el conseller aseguró que en los «ajustes» que haya que hacer en centros perjudicados por la riada no afectarán a la seguridad de la comunidad educativa y las actuaciones se llevarán a cabo por la tarde. El titular de Educación reconoció que este retraso, aunque sea de uno o dos días, «puede parecer una eternidad» a aquellas familias que esperaban retomar con normalidad el curso, pero ha remarcado que «los problemas de suministro son problemas de suministro» y «aulas prefabricadas no hay construidas en un almacén esperando a que vayamos con un camión a recogerlas».

Por otro lado, el curso escolar empieza con récord de docentes: 83.592, 15.734 en la concertada y 67.858 en la pública, con más plazas y grupos en Escuelas de Idiomas y Formación Profesional y con refuerzo de Matemáticas y de Competencia Lectora.

En lo que respecta únicamente a la educación pública, Rovira remarcó que arrancan con un incremento de 1.482 docentes respecto al año anterior y recordó que desde el curso 2020/2021 hasta el que va a empezar el incremento es de 7.572 docentes en la escuela pública valenciana. En cuanto a las ratios, la media será de 21 alumnos en Infantil de segundo ciclo y Primaria (la máxima establecida es de 25), de 24 en Secundaria (donde la ratio máxima establecida es de 30) y de 28,5 en Bachillerato (la ratio máxima fijada en esta etapa es de 35).

Nuevos ratios y uso de móviles

Asimismo, en 59 municipios se ha bajado la ratio para este curso por debajo de los 25 alumnos con el objetivo de mantener el máximo de unidades y garantizar un puesto escolar y en municipios con riesgo de despoblación se ha bajado de 4 a 3 el mínimo de alumnos establecidos.

Entre las novedades de este curso, está previsto aprobar en el primer trimestre un nuevo Decreto de Convivencia, para incluir las resoluciones de limitación del uso de dispositivos móviles, que ya se aplica, o el protocolo de refuerzo a los docentes y ante las agresiones, en vigor desde diciembre de 2024.

Además, los centros podrán impartir formación ante emergencias de protección civil durante dos o cuatro horas, dependiendo de la etapa educativa, y se van a poner en marcha planes de refuerzo de matemáticas y lectura, se sigue adelante con el Plan Valenciano de Salud Mental y se amplía la vacunación contra la gripe a todos los cursos de Infantil (de manera voluntaria previa autorización de las familias).