Suscribete a
ABC Premium
Directo
León XIV recorre en papamóvil la plaza de San Pedro

Una 'vuelta al cole' marcada por los estragos de la dana y la elección entre castellano y valenciano

Los alumnos de la Comunidad Valenciana arrancan curso este lunes con récord de docentes y aulas todavía por construir en zonas afectadas por la riada

Valencia se rinde al futuro del Roig Arena con el mayor homenaje a Nino Bravo

Mercadona busca personal para preparar pedidos en almacén con sueldos de 2.280 euros más complementos

Unos 3.000 alumnos de centros dañados por la dana inician el curso en aulas prefabricadas
Unos 3.000 alumnos de centros dañados por la dana inician el curso en aulas prefabricadas EFE
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un total de 810.730 alumnos inician este lunes el curso escolar 2025-2026 en la Comunidad Valenciana, tanto en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, marcado tanto por los estragos causados por la catastrófica dana del 29 de octubre, como ... por la aplicación total de la Ley de Libertad Educativa con la que han podido elegir si estudiar en castellano o en valenciano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app