Page desvela su recorte drástico al trasvase y mantiene su proyecto de cruceros fluviales y gran parque náutico en el Tajo

La Agencia del Agua autonómica eleva al Ministerio sus duras reglas de explotación por la supuesta de falta de agua mientras difunde en su web la viabilidad del turismo de barcos en sus embalses

Imágenes incluidas en el estudio de viabilidad de los dos proyectos de ocio náutico en los embalses que abastecen al trasvase Tajo-Segura
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

El Ejecutivo de Emiliano García Page ya ha desvelado la magnitud de otro recorte drástico para los trasvases del Tajo al Segura -antes de elevar los caudales ecológicos-, con una propuesta de cambio de las reglas de explotación elevado al ... Gobierno por su Agencia del Agua autonómica. El mismo organismo que mantiene su proyecto de «cruceros fluviales» y un gran parque multiaventura de náutica en los embalses que abastecen el acueducto.

