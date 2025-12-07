Page desvela su recorte drástico al trasvase y mantiene su proyecto de cruceros fluviales y gran parque náutico en el Tajo

El Ejecutivo de Emiliano García Page ya ha desvelado la magnitud de otro recorte drástico para los trasvases del Tajo al Segura -antes de elevar los caudales ecológicos-, con una propuesta de cambio de las reglas de explotación elevado al ... Gobierno por su Agencia del Agua autonómica. El mismo organismo que mantiene su proyecto de «cruceros fluviales» y un gran parque multiaventura de náutica en los embalses que abastecen el acueducto.

Aunque por ahora el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico parece haber frenado la tramitación de ese nuevo 'tablero de juego' para las transferencias hídricas, ya que no se abordará en el Consejo Nacional del Agua, las cartas ya están sobre la mesa y algunas condiciones se endurecen tanto que, en la práctica, nunca se alcanzarán unas reservas hídricas suficientes para enviar agua al sureste peninsular (Alicante, Murcia y Almería).

No en vano, el embalse de Buendía está entre los de mayores dimensiones de toda la Península Ibérica, con lo que puede albergar de sobra actividades náuticas además de suministrar caudal para trasvases. En estos momentos, según los datos actualizados oficiales en embalses.net, acumula 763 hectómetros cúbicos, el 44,75% de su capacidad, más que duplicando su nivel medio de la última década (17,21%).

Mientras, el otro pantano (Entrepeñas), se encuentra igualmente a más del doble de su media de la década (524 hm3 y el 64,45% comparado con 247 y el 30,42%) a pesar de haber incluso desaguado por primera vez en dos décadas hacia Buendía cuando se acercaba al lleno.

Contrastan estos datos de abundancia récord con la tesis expuesta en una jornadas divulgativas universitarias, en las que se ha afirmado que se pueden «diseñar reglas eficaces sin modificar la legislación, permitiendo que los embalses recuperen niveles en los años húmedos».

No obstante, el planteamiento de Page, presentado esta semana en ese foro de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss de la Universidad de Castilla-La Mancha, estipula que con un volumen de agua acumulada de entre 1.300 y 2.000 hectómetros cúbicos (utópico), el trasvase sea de 60 hectómetros al mes; entre los 1.300 y los 750, de 10 hectómetros al mes; de 400 a 750 de acumulado, se quedaría en 8,6 hectómetros al mes, y que no se realicen trasvases si el nivel desciende por debajo de los 400 hectómetros cúbicos de acumulado, (como ahora). En todos esos supuestos, tiene prioridad el abastecimiento humano y en los niveles más bajos, los regantes no reciben ni gota.

Esta propuesta, realizada con la colaboración de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, ha sido comunicada a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para que sea considerada en el proceso de revisión de las actuales reglas.

Kayaks, embarcadero, un catamarán y alojamientos

El discurso de esa escasez de agua hipotética en el futuro debido al cambio climático choca con los planes de explotar con actividades naúticas ambos embalses, no sólo en el medio acuático, sino también con alojamientos en tierra, lo que también requiere de suministro hídrico.

El primer proyecto (Buendía 3 Cañaveruelas) incluye un parque multiaventura en bosque con torre multiactividad y tirolinas gigantes, dos centros de interpretación, un embarcadero fluvial, kayaks, una zona de servicios y cafetería con terraza mirador, 14 alojamientos turísticos en contenedores adaptados a su uso como «innovadores» y un albergue juvenil de 140 plazas. El presupuesto estimado de este primer proyecto asciende a 3.021.900 euros, según el estudio de viabilidad que se puede consultar y descargar en la Agencia del Agua de la Junta de Castilla-La Mancha.

En cuanto al segundo proyecto (Entrepeñas 3 Sacedón), contempla una embarcación para cruceros fluviales de 120 plazas (de tipo catamarán), un centro de interpretación y una zona de servicios. Su coste asciende a 1.885.550 euros.

Ambas ideas hace años que se presentaron públicamente, pero la evolución supuestamente hacia la escasez de recursos hídricos no parece haber variado la hoja de ruta de Page y se mantiene.