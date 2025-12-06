«Entiendo el valenciano pero háblame en castellano, que estamos en España»: la réplica de un policía a una manifestante

La Plataforma per la Llengua ha difundido un caso de «discriminación lingüística» -dentro del informe anual presentado conjuntamente con Escola Valenciana y otras entidades- que ha afectado a una participante en una de las manifestaciones por la gestión de la ... dana.

«Tengo una amiga que se encontró cara a cara con un policía nacional que la increpó porque se dirigió a él en nuestra lengua», ha relatado la persona que ha transmitido esta queja a la autodenominada 'ONG del catalán'.

«Alegó que no era valenciano, sino de Cuenca, y por eso hablaba castellano. Aunque decía entender el valenciano, no quería que le hablarán así porque estábamos en España», ha resumido, acerca de la situación tensa por el idioma de comunicación entre ambos.

A continuación, tras «un tira y afloja», el agente le pidió el carné de identidad a la manifestante, tomó sus datos y «todo eso después de haberla intimidado», ha denunciado este mediador que recomendó a su amiga ponerse con contacto con la Plataforma per la Llengua para «denunciar el hecho», porque considera que «no hay que dejar el caso sin respuesta».

Le colgaron tres veces al teléfono por el idioma

En este informe sobre «vulneraciones de derechos lingüísticos» se incluyen otros conflictos con agentes de la autoridad, por ejemplo, el de alguien a quien «colgaron la llamada de teléfono tres veces» y no le hablaron por insistir en comunicarse en valenciano.

«Llamé a la Policía Local de Valencia por altercados en la calle y se negaron a atenderme en nuestra lengua», ha asegurado al narrar lo ocurrido. «Llegaron a decirme que ellos tenían derecho a hablar castellano aunque yo les hubiera llamado hablando en valenciano», ha añadido.

Es más, revela que «uno de ellos, hablando en castellano, incluso dijo que eso que hablaba era valenciano».