«Entiendo el valenciano pero háblame en castellano, que estamos en España»: la réplica de un policía a una manifestante

La 'ONG del catalán' divulga una queja por «discriminación» lingüística durante una protesta por la gestión de la dana en Valencia

«No tengo obligación de hablarles en castellano y en el País Valenciano la lengua propia es el catalán»: la queja a dos guardias civiles

Asistentes a una manifestación por la gestión de la dana en Valencia
Asistentes a una manifestación por la gestión de la dana en Valencia
José Luis Fernández

Alicante

La Plataforma per la Llengua ha difundido un caso de «discriminación lingüística» -dentro del informe anual presentado conjuntamente con Escola Valenciana y otras entidades- que ha afectado a una participante en una de las manifestaciones por la gestión de la ... dana.

