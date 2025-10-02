Suscribete a
ABC Premium

Valencia reabre al tráfico una de las calles más transitadas del centro tras dos años y medio en obras

El acceso colindante junto a la plaza de toros se abre entre las vías Alicante y Castellón para posibilitar el paso del transporte público

Un viaje por la luz de Sorolla: Valencia estrena una muestra inédita de 59 'obras maestras'

Imagen de la calle Alicante ubicada junto a la plaza de toros de Valencia
Imagen de la calle Alicante ubicada junto a la plaza de toros de Valencia ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha anunciado que este viernes 3 de octubre se abrirá el acceso de la calle Alicante hasta la de Castellón, una vez se han completado las obras de reurbanización del entorno de ... la Plaza de Toros de Valencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app