Zona de Bajas Emisiones en Valencia: requisitos, multas y qué coches se verán afectados

A partir del 1 de diciembre, Valencia estrenará su Zona de Bajas Emisiones con sanciones incluidas. Los vehículos sin distintivo ambiental y procedentes de fuera de la provincia que accedan a la ciudad, se enfrentarán a una multa de 200 euros.

La medida afecta a aquellos coches sin etiqueta A que circulen en el interior del perímetro delimitado por la Ronda Norte y Sur, prácticamente toda la ciudad. Solo las zonas periféricas quedarán fuera de las restricciones.

Las limitaciones se ampliarán de forma gradual, ya que las sanciones se ampliarán, el 1 de enero de 2027, a los coches sin etiqueta censados en la misma, excluyendo a los matriculados en la ciudad. A partir de 2028, se sancionará a cualquier vehículo que entre en la capital y no cumpla las condiciones.

No obstante, la normativa contempla excepciones, puesto que cada vehículo podrá solicitar hasta 48 accesos excepcionales al año, con una estancia máxima de 24 horas dentro del anillo restringido. Para ello, se habilitará una plataforma web específica donde los conductores podrán tramitar estos permisos.

También quedan excluidos de las restricciones los vehículos asociados a actividades económicas (empresas o autónomos); los usados por personas con movilidad reducida; los de familias numerosas o con menores de tres años; aquellos en los que viajan embarazadas o personas con movilidad reducida temporalmente; y los vehículos de emergencias y servicios esenciales. Los considerados históricos tendrán una limitación de 96 accesos anuales.

Para gestionar la ZBE se han instalado 59 puntos de control, 44 paneles de información variable y 8 sensores medioambientales. Asimismo, 278 cámaras detectarán la matrícula del vehículo y la cotejarán con los datos de la Dirección General de Tráfico para conocer su distintivo

La implantación de la ZBE es una obligación legal contenida en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética y que es aplicable a los municipios de más de 50.000 habitantes, que busca mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.