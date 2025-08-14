Siete medios aéreos trabajan en la extinción del incendio forestal de Teresa de Cofrentes

Un total de siete medios aéreos han retomado este jueves las tareas de extinción del incendio forestal originado por un rayo sobre las 15.46 horas de este pasado miércoles en la localidad valenciana de Teresa de Cofrentes. Además, el Centro de Coordinación de Emergencias ha solicitado asimismo la movilización de un medio aéreo a Aragón.

En la zona trabajan además ocho dotaciones y siete brigadas forestales del Consorcio de Bomberos de Valencia y siete unidades terrestres bomberos forestales de la Generalitat, con siete autobombas, un coordinador forestal, cinco agentes medioambientales y tres autobombas y tres vehículos de la UME.

El incendio, originado por un rayo sobre las 15.46 horas de este miércoles, ha obligado a establecer la situación 2 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF), y a desalojar de forma preventiva las pedanías de El Canalón y otra cercana a la Rambla Argongeña.

El alcalde de Teresa de Cofrentes, José Javier Jiménez, ha informado en una entrevista con la radiotelevisión pública À Punt que el incendio evoluciona favorablemente gracias a una «noche tranquila», en la que la lluvia y el cambio de dirección del viento han posibilitado que las llamas no fueran a más.

En la jornada de este pasado miércoles trabajaron en las tareas de extinción cinco dotaciones de bomberos voluntarios de Ayora y Cofrentes, dos brigadas forestales BRIFO, dos coordinadores forestales, un oficial, ocho unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos técnicos forestales y 12 medios aéreos.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, acudieron al puesto de mando avanzado (PMA) del incendio. Por su parte, la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, señalaron en redes sociales que están «muy pendientes» de la evolución del fuego.

Según ha confirmado este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), un total de 394 rayos impactaron este miércoles dentro del territorio de la Comunidad Valenciana y la tormenta más intensa afectó al Valle de Cofrentes-Ayora al norte del incendio declarado en Teresa de Cofrentes.

Así, se detectó un rayo de polaridad negativa a las 15.35 horas en la zona donde se originó el incendio forestal. De hecho, la tormenta más intensa afectó ayer al Valle de Cofrentes-Ayora, al norte del incendio, y registró una intensidad muy fuerte en Jalance, donde se produjo un reventón húmedo con 45 l/m2 acumulados, 32,8 de ellos en solo 10 minutos y una racha de viento de 86 km/h. Las temperaturas bajaron de 17 °C en media hora.

De los 394 rayos que impactaron ayer dentro del territorio de la Comunidad Valenciana, en la comarca de La Plana de Utiel-Requena cayeron 172; en El Valle de Cofrentes-Ayora, 135; en L'Alt Millars, 22; en La Serranía, 20; en El Rincón de Ademuz, 15; en La Canal de Navarrés, 13; y en els Ports, 11.