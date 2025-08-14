Muere con 49 años Arantxa García, concejal del PP en el Ayuntamiento de Benicarló

La presidenta provincial del PP de Castellón, Marta Barrachina, ha mostrado esta tarde su «consternación» por el fallecimiento de la concejala de Benicarló Arantxa García. La líder, que ha trasladado a la familia de la regidora, al alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, y al resto de compañeros de la corporación «el profundo dolor» de todo el partido por la pérdida de la joven regidora, ha mostrado su profundo pesar porque «no hay palabras».

Quinta teniente de alcalde y delegada del área de Hacienda del Ayuntamiento de Benicarló, Arantxa García «era sonrisa, energía y voluntad sin límites».

«Abanderada de su ciudad y decidida servidora pública que prestó con vocación su labor en beneficio de un municipio que quería con locura. Su legado nunca se olvidará», ha manifestado la presidenta provincial del PPCS.

Para Marta Barrachina, «nos abandona un pilar de nuestro proyecto político. Una joven decidida a demostrar que la política estaba al servicio del ciudadano y que lo hacía convencida de que las cosas podían y debían cambiar. Su fuerza, su empeño y su esfuerzo seguirán siendo ejemplo, como lo fue Arantxa, inmensa».