La Generalitat Valenciana pide movilizar a la UME por el incendio forestal de Teresa de Cofrentes

Diversos efectivos aéreos y terrestres participan desde primera hora de esta tarde en la extinción de un incendio forestal originado por un rayo en el término municipal de la localidad valenciana de Teresa de Cofrentes, según informa Emergencias 112 GVA en su cuenta de X. La Generalitat ya ha solicitado la movilización de los efectivos de la UME.

El incendio se ha declarado sobre las 15.46 horas. Según la última actualización de efectivos movilizados, a las 17.36 horas, en la zona afectada trabajan cuatro unidades terrestres y tres helitransportadas de los bomberos forestales de la Generalitat y seis autobombas y dos brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos.

Además, hasta el incendio de Teresa de Cofrentes se han desplazado ocho medios aéreos y dos helicópteros de Castilla-La Mancha, con la participación de voluntarios de las localidades valencianas de Ayora y Cofrentes. A las 18.50 horas, el Puesto de Mando Avanzado ha decidido desalojar, de forma preventiva, las pedanías de El Canalón y otra cercana a la Rambla Argongeña.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 2 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) y ha solicitado al Gobierno la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las labores de extinción.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha confirmado estar pendiente de la evolución del fuego y ha señalado que ya está en permanente comunicación el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

La situación 2 del PEIF se establece cuando un incendio puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro además de la posibilidad de incorporar medios extraordinarios.

Cuidado con los cambios bruscos de viento

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) piden «mucho cuidado» para los equipos de extinción en situaciones de incendios convectivos, ya que se pueden producir fenómenos violentos de corta duración como rachas fuertes o cambios bruscos de viento.

El incendio forestal de Teresa de Cofrentes se ha detectado como punto caliente en las imágenes RGB Fire del satélite Meteosat en su órbita a 36.000 kilómetros de altitud, según informa Aemet en redes sociales.

Para este jueves 14, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales continuará extremo (rojo) en toda la Comundad Valenciana. Se insta a llamar al 112 en caso de ver humo o fuego. Asimismo, se ha declarado otro incendio forestal en la localidad valenciana de Enguera, sobre las 15.16 horas, aunque en este caso se encuentra ya estabilizado y sin llama, según la última actualización de las 15.41 horas.