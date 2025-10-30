Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sánchez afirma que una vez cesado, Ábalos volvió a las listas del PSOE porque lo propuso la federación valenciana

Siete detenidos por el robo de más de 13 toneladas de cobre en Valencia

Una empresa de residuos y una red de intermediarios encubrían la venta del material sustraído

Johnny Depp dona 65.000 euros para volver a abrir una escuela musical devastada por la dana

Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo hoy

Imagen del cobre incautado
Imagen del cobre incautado ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil ha detenido a siete personas e investigado a otras 17 por la sustracción de 13,2 toneladas de cobre y su posterior introducción en el circuito legal para su venta a través de un centro de tratamiento de residuos, según ... ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app