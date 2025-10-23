Detienen a un trabajador de una empresa de mantenimiento por robar más de 600 kilos de cable de cobre en Alicante

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Alicante a un empleado de una empresa de mantenimiento de instalaciones eléctricas acusado de sustraer más de 612 kilos de cable de cobre. Según han informado las autoridades, el presunto autor, un hombre de ... 33 años, habría aprovechado su puesto de trabajo para acceder al material.

Las investigaciones se iniciaron después de que la Policía Local de Alicante sorprendiera a una persona manipulando una gran cantidad de cable de cobre en la vía pública. Según fuentes policiales, el individuo trataba de cortar el material con el objetivo de facilitar su transporte.

Tras ser descubierto, el hombre intentó ocultar el material en la parte trasera de su furgoneta. Al parecer, se trataba de uno de los compradores del material sustraído, que había adquirido el cobre al trabajador, presunto autor del hurto. En total, la Policía Local de Alicante intervino en esa operación 30 rollos de cable y otra cantidad adicional suelta.

En consecuencia, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Norte de la Policía Nacional de Alicante asumió la investigación tras comprobar que el cable pertenecía a una compañía de telefonía. Tal y como ha indicado la Policía en un comunicado, el material procedía de una instalación que estaba siendo desmontada por una tercera empresa para labores de mantenimiento, y debía ser depositada en una nave designada por la compañía propietaria.

Las investigaciones permitieron identificar al empleado como presunto autor de la sustracción de varios metros de cable. Según fuentes policiales, el trabajador habría vendido el material a dos hombres por 600 euros.

Durante el operativo, los agentes lograron recuperar un total de 612 kilogramos de cable, valorados en más de 1.500 euros, que ya han sido devueltos a su legítimo propietario. No obstante, se sospecha que el detenido podría haber comercializado una cantidad adicional que aún no ha sido localizada.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante, ante el que el detenido deberá responder por un presunto delito de hurto.