El exgerente del PSOE se niega a declarar en la comisión de investigación del caso Koldo

Detienen a un trabajador de una empresa de mantenimiento por robar más de 600 kilos de cable de cobre en Alicante

La Policía Nacional sospecha que el arrestado podría haber comercializado una cantidad adicional que aún no ha sido localizada

Detenidos dos prófugos alemanes acusados de robo y estafa por el método del falso empleado de banca

Imagen del cable de cobre intervenido
Imagen del cable de cobre intervenido ABC

ABC

Valencia

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Alicante a un empleado de una empresa de mantenimiento de instalaciones eléctricas acusado de sustraer más de 612 kilos de cable de cobre. Según han informado las autoridades, el presunto autor, un hombre de ... 33 años, habría aprovechado su puesto de trabajo para acceder al material.

