Exigen al Gobierno retirar el 'Gran Hermano' a los hoteles tras la multa a uno por protección de datos

El senador de Benidorm Agustín Almodóbar ha exigido al Gobierno que retire la nueva normativa de recopilación obligatoria en los hoteles de información de sus clientes -bautizada por algunos en el sector como el 'Gran Hermano'- después de que uno de estos establecimientos haya sido multado por incumplir la Ley de Protección de Datos.

En una batería de preguntas por el Real Decreto 933/2021 del 'Registro de viajeros', el parlamentario alicantino cuestiona al Ejecutivo de Pedro Sánchez acerca de cómo pueden en estas empresas de alojamiento hacerse con esta información pormenorizada sin escanear el DNI completo «y almacenar detalles sensibles como fotografía, número de expedición o nombres de los progenitores».

A su juicio, «entra en conflicto» esa recolecta «innecesaria» de parte de la privacidad de los alojados, tal como «ha subrayado la Agencia Española de Protección de Datos» en este caso concreto de sanción.

El hotel, de Castilla y León, se enfrentaba inicialmente a una multa de 9.000 euros, que posteriormente se ha rebajado a 5.400, al parecer por una «interpretación errónea» de este controvertido 'Registro de viajeros', un protocolo que ya ha suscitado las quejas generalizadas del sector por «falta de claridad».

Con este precedente, «¿cómo se garantiza por parte del Gobierno que las empresas turísticas no quedan expuestas a sanciones graves por errores derivados de una normativa compleja y contradictoria?», pregunta Almodóbar.

A raíz de su entrada en vigor, se han registrado «consultas interpretativas» por parte de compañías del ramo al Ministerio del Interior, por lo que el senador ha interrogado también acerca del «tiempo medio de respuesta», así como de si «se garantiza la protección efectiva de la privacidad» y el cumplimiento legal de protección de esta información personal «al conservar hasta 42 datos del cliente durante tres años».