Las ayudas tardan en llegar

Lo que la dana se llevó por delante: un 20% de los comercios y cien industrias no han retomado la actividad

La Cámara de Valencia advierte de que cuatro de cada diez empresas están pendientes de recibir alguna ayuda pública

La dana de Valencia ha sido uno de los diez desastres más costosos del mundo en 2024

Una persona camina por una calle del polígono de Catarroja
Xavier Vilaltella

A falta de unos días para que se cumpla el primer aniversario de la dana que arrasó buena parte del Levante español, el análisis de la situación del tejido productivo en las zonas afectadas presenta un resultado mixto. Gracias al despliegue de ayudas públicas, ... indemnizaciones y el recurso a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), algunos indicadores económicos han recuperado o se acercan al nivel que tenían hace un año -por ejemplo, la contratación-, pero otros siguen deprimidos y anticipan que la recuperación se extenderá varios años.

