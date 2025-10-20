Suscribete a
La juez de la dana señala que los barrancos afluentes del Poyo provocaron muertes «por ahogamiento» antes del Cecopi

Medio Ambiente certifica que ofreció sus agentes a Emergencias a mediodía para vigilar las ramblas, una competencia que la magistrada atribuye a la Generalitat

Lo que la dana se llevó por delante: un 20% de los comercios y cien industrias no han retomado la actividad

Imagen de archivo del barranco del Poyo a su paso por Catarroja (Valencia), días después de la dana del 29 de octubre
Imagen de archivo del barranco del Poyo a su paso por Catarroja (Valencia), días después de la dana del 29 de octubre
Toni Jiménez

Valencia

La juez de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre ha recalcado que la vigilancia de los barrancos, conforme al Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, correspondía a Emergencias de la Generalitat. Pese a ello, « ... no consta por el momento» que se hiciera un seguimiento del caudal de los mismos.

