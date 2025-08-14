Mercadona abre el festivo del viernes 15 de agosto los supermercados con horario especial de verano

Imagen de archivo de un supermercado de Mercadona en Alicante

Mercadona abre este viernes 15 de agosto algunos de sus supermercados con horario especial con motivo del festivo nacional de la Asunción de la Virgen. La cadena de distribución cerrara sus tiendas en la mayoría del país pero mantendrá operativas las que se encuentren en zonas de gran afluencia turística en temporada estival.

Mercadona ofrecerá servicio en localidades costeras y otras con crecidas por la llegada de visitantes, tanto en su horario habitual en algunos de sus establecimientos como en el especial de 9.00 a 15.00 horas de la tarde en otros. Es el caso por ejemplo de municipios como Jávea, Altea, Benidorm, Mojácar, Marbella, Ibiza o Lloret de Mar.

La cadena de supermercados presidida por Juan Roig recomienda visitar el buscador habilitado en su página web para conocer el horario personalizado de cada una de sus 1.603 tiendas ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Conforme avanzó ABC, Mercadona amplió el servicio a los domingos y festivos en cerca de 300 supermercados de toda España hasta el 1 de septiembre por la campaña de verano. En estas tiendas, el horario de lunes a sábado se ampliaba hasta las 22.00 horas y en el caso de domingos y festivos hasta las tres de la tarde. Todos ellos ubicados en zonas de gran afluencia turística en temporada estival.

A continuación se detallan todos los supermercados de Mercadona que sí abren este festivo del viernes 15 de agosto con motivo de la Virgen de la Asunción en la Comunidad Valenciana:

Mercadona abierto en Valencia el 15 de agosto

Valencia

· Canet d'En Berenguer

· Gandía (C/La Goleta) TODO EL DÍA

· Cullera (C/Corbera)

· Burjassot

Castellón

· Benicàssim (Avenida Jaume I) TODO EL DÍA

· Oropesa TODO EL DÍA

· Peñíscola

· Benicarló (Avenida Papa Luna)

· Moncofa

Alicante

· Alicante (Avenida de las Naciones)

· Altea (C/ Sindic de Greuges)

· Benidorm (C/Invierno todo el día, el resto medio día)

· Calpe TODO EL DÍA

· Denia (Avenida Miguel Hernández / Paseo del Saladar) TODO EL DÍA

· El Campello (Avda Germanías / CC Villamarco)

· El Poble Nou de Benitatxell TODO EL DÍA

· Finestrat TODO EL DÍA

· Guardamar del Segura TODO EL DÍA

· L'Alfàs del Pi

· Villajoyosa (C/Pati Fosc)

· Orihuela (Ctra. Dehesa Campoamor / C/ Turmalina)

· Pilar de la Horadada

· San Fulgencio

· Santa Pola (CC Gran Alacant TODO EL DÍA, el resto medio día)

· Torrevieja (Avenida de las Cortes Valencianas / Avenida Rosa Manzón Valero / C/ Antonio Machado / C/ Tritón)

· Jávea (Carretera Cabo La Nao TODO EL DÍA / Avenida Trenc d'Alba)