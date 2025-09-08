Mercadona busca personal informático con sueldos superiores a 4.000 euros al mes

Mercadona busca personal para su departamento IT, encargado de la transformación digital de la empresa, desde desarrollar nuevas herramientas para optimizar procesos como diseñar los productos y los supermercados. Actualmente, el equipo informático lo forman cerca de 1.200 empleados.

La cadena de distribución ofrece diferentes puestos en su nuevo portal de empleo, todos ellos con sueldos competitivos acordes a la experiencia que demuestre el candidato. Por ejemplo, Mercadona busca contratar un técnico de soporte informático CAU N2, cuyo objetivo será resolver incidencias de segundo nivel en un entorno transversal, así como asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas y el soporte a los usuarios.

Para esta oferta, Mercadona ofrece formar parte de proyectos únicos y de gran impacto, dentro de un stack tecnológico de alto nivel, además de disfrutar de un plan de carrera con revisiones salariales anuales, flexibilidad horaria, formación continua y crecimiento profesional, estabilidad y cultura de equipo, servicio médico propio. y trabajar en oficinas innovadoras y colaborativas.

Mercadona pide de formación para este puesto haber superado el Grado en Informática o Telecomunicaciones y disponer del conocimiento imprescindible de gestión de bases de datos Oracle o PostgreSQL y manejo intermedio de herramientas ofimáticas. También valorará dominar lenguajes de programación con C++ o Spring Boot, diseño e integración de APIs REST, sistemas de mensajería Kafka, contenerización y despliegue con Docker y Kubernetes y certificaciones LPIC o CCNA.

Además, pide experiencia en la gestión de incidencias informáticas, herramientas de diagnostico y monitorización y requiere de carné de conducir y vehículo propia, así como disponibilidad para trabajar en turnos rotativos todo el año. La retribución anual bruta en función de la experiencia para este puesto oscila entre los 28.800 y los 43.700 euros.

Puestos de informática en Mercadona

Otro de los puestos informáticos que oferta Mercadona es el de ingeniero de Plataforma Cloud, cuyo objetivo será gestionar la infraestructura para aplicaciones Cloud Native, colaborando con desarrollo para crear soluciones escalables y eficientes en entornos productivos.

También pide el grado o ciclo formativo de grado superior en Informática o Telecomunicaciones y el conocimiento en infraestructuras como código con Terraform y Ansible, Ecosistema CNA: Kubernetes, Helm, y gestión de contenedores, automatización y scripting: Python, Shell u otros lenguajes similares, herramientas de CI/CD y Observabilidad como Jenkins, Kibana y Grafana y solido entendimiento del ciclo de vida del desarrollo software.

La experiencia demandables es de mínimo 4 años trabajando con tecnologías de infraestructura y automatización en entornos Cloud y el sueldo que ofrece Mercadona va desde los 39.400 hasta los 59.800 euros brutos anuales, lo que al mes, en doce pagas, son casi 5.000 euros brutos.

Los demás puestos informáticos que ofrece Mercadona, como el de desarrollador ServiceNow con experiencia en procesos ITSM e ITIL -con sueldos de hasta 43.700 euros brutos al año- o el de DevOps Engineer -también hasta 59.800 euros anuales-, se pueden consultar en su portal de empleo con mayor detalle.