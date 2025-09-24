Mercadona busca personal para sus almacenes: tres días a la semana por 1.280 euros más complementos y sin experiencia

Mercadona necesita personal de almacén para preparar pedidos de abastecimiento a todas sus tiendas y ofrece diferentes tipos de contratos fijos sin requerir experiencia previa alguna para concurrir al puesto, con sueldos de hasta 2.280 euros al mes.

La cadena de distribución presidida por Juan Roig expone en su Portal de Empleo todas las vacantes de las que dispone en sus tiendas, almacenes, bloques logísticos, oficinas y puestos tecnológicos IT, en el que los interesados pueden presentar su candidatura creando un perfil y adjuntando toda su formación y experiencia.

En el caso del puesto de preparador de pedidos, Mercadona no pide experiencia previa y sí ofrece formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa y un calendario anual indicando los días de trabajo, vacaciones y libranzas conocidas.

Respecto al sueldo, Mercadona aclara que en cualquiera de las tres modalidades de contrato fijo se podrán cobrar pluses o compensaciones por frío, altura, nocturnidad y/o festivo en caso de aplicarse. Este tipo de puesto se pueden cursar en ciudades como Valencia, Barcelona, Vitoria-Gasteiz o Sevilla, entre otras.

Para la modalidad de 22,5 horas a la semana, o lo que es lo mismo, tres días, con turnos fijos de mañana o noche, la retribución mensual bruta parte de 948 euros y podrá ascender hasta los 1.283 euros cuando vaya cumpliendo años dentro de la empresa.

Empleo en Mercadona

También ofrece trabajo con un horario de dos días a la semana, 15 horas semanales, con los mismos turnos y una retribución mensual bruta con progresión salarial de 632 a 855 euros. Además, la de 40 horas a la semana, con un sueldo que puede alcanzar los 2.280 euros brutos.

Mercadona ha abierto un nuevo portal de empleo completamente renovado que representa un cambio radical en la forma de gestionar las candidaturas para conectar con el talento. Más intuitivo y ágil, permite a cualquier persona interesada en trabajar crear su perfil personal de forma ágil, recibir propuestas de la empresa acordes a sus preferencias y hacer seguimiento de los procesos de selección en los que esté participando.