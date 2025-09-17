Mazón mantiene su apoyo al Benidorm Fest pero renegociará la inversión si España no va en Eurovisión

La Generalitat Valenciana mantendrá su apoyo aL Benidorm Fest aunque España no concurse en la próxima edición de Eurovisión si Israel forma parte del certamen. El presidente Carlos Mazón ha subrayado su voluntad de seguir apostando por un «producto estrella» e «importante» para la industria musical, aunque fuentes del Gobierno autonómico confirman a ABC que, en este supuesto, se deberían renegociar las condiciones del convenio mediante el que destina 1,5 millones de euros para su celebración.

El jefe del Consell ha calificado el Benidorm Fest como un producto de «éxito» que «ofrece lo mejor de nosotros mismos, no solamente para Benidorm, no solo para nuestro turismo, sino para toda la industria musical, la creatividad y el talento valenciano y español».

Al respecto, Mazón se ha mostrado confiado de que la Generalitat pueda coordinarse «al menos en esto» con el Gobierno de España y ha sostenido que «tiene que ser así, debe ser así». «Esa va a ser nuestra postura en las reuniones que podamos mantener con el Gobierno, a ver si aquí sí que nos podemos coordinar. Desde luego, esto está claro», ha expresado. «Todo, todo, todo nuestro apoyo», ha agregado.

Fuentes de la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana consultadas por este periódico confirman la voluntad de continuar con el formato, aunque matizan que el convenio, de 1,5 millones de euros, está supeditado a su viabilidad técnica. Es decir, se debe justificar por que se concede a través de su impacto promocional, que no sería el mismo si España finalmente no va a Eurovisión.

Por ello, de confirmarse la ausencia de la delegación española en el concurso musical continental, la Generalitat deberá renegociar la partida que destina a la promoción del Benidorm Fest. Así, piden a la Administración central y a la corporación RTVE celeridad a la hora de intentar conocer los planes de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) con la presencia de Israel.

El pasado mes de junio, el Consell autorizó la suscripción del convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y la corporación de Radio Televisión Española, por el cual se han promovido acciones de publicidad y comunicación turística de la región en RTVE, a través de la organización y celebración del Benidorm Fest.

Una inversión de 1,5 millones de euros

Mediante este convenio de colaboración, la Generalitat contribuye económicamente a la promoción de acciones de publicidad y comunicación turística de la Comunidad Valenciana con un importe máximo de 1.500.000 euros, la misma cuantía que la destinada en 2023 y 2024. A través de este acuerdo, RTVE ha llevado a cabo diferentes acciones como la organización y producción del 'Benidorm Fest', así como la grabación audiovisual y la retransmisión televisiva en directo de las galas previas, y la gran final, que también fueron emitidas en sus medios digitales interactivos con el objetivo de lograr la mayor difusión y repercusión posible del festival.

«Turisme Comunitat Valenciana y RTVE consideran que la búsqueda de sinergias entre el 'Benidorm Fest' y el Festival de Eurovisión puede ser beneficiosa para las dos instituciones, ya que garantiza la proyección del 'Benidorm Fest' y la promoción turística de la Comunidad Valenciana, tanto a nivel nacional como internacional», señalaban entonces en un comunicado. «Queremos cimentar el festival como una de las grandes referencias musicales y promocionales, con un retorno positivo para todos los sectores no sólo de la ciudad de Benidorm, sino de toda la Comunidad», insistió la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano.

Los datos de impacto de la última edición muestran que 1,93 millones de espectadores siguieron la retransmisión de la final del Benidorm Fest en TVE, con un share de 17,1 %, con un aumento de 0,5 % en comparación con 2024 y de 2,4 % respecto a 2023. Además, durante la gala se registraron picos de audiencia de hasta 24,1 %; y fue la emisión que registró un mayor número de espectadores en televisión aquella noche.

Cano destacó entonces su seguimiento internacional: «Cada nueva edición capta más público extranjero», pues se trata de un evento que «trasciende fronteras a nivel mundial», añadió. De hecho, según los datos de impacto, 84 países siguieron la gala final a través de redes sociales (en la edición de 2024 fueron 25 países).