El mapa educativo entre valenciano y castellano se completa esta semana con quejas de los partidarios de una y otra lengua

El nuevo mapa educativo configurado tras las votacionesentre valenciano y, castellano como lengua base del aprendizaje se ha completado esta semana con el registro de los datos definitivos de unidades en una y otra lengua. Y un denominador común: las ... asociaciones activas en defensa de cada idioma cooficial se quejan por igual de discriminación, lo que parece imposible por contradictorio.

Globalmente, tanto las entidades nacionalistas afines al independentismo como la 'ONG del catalán' (Plataforma per la Llengua), Escola Valenciana o (con matices) los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, como las defensoras del castellano (Hablamos Español, Escuela de Todos, Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística o Idiomas y Libertad), de muestran disconformes con la aplicación de lo que han elegido madres y padres.

Más allá de percepciones subjetivas, está claro que algunos alumnos no aprenden en la lengua que han elegido por no haber suficientes compañeros suyos con los que formar grupo.

Pero aparte de esa minoría de casos puntuales, en el resto sí se cumple a priori la petición, a falta de conocer los datos definitivos.

La última hora en esta especie de batalla por conseguir más cuota para valenciano o castellano se ha vivido, por un lado, en que se ha colado la derogación de la Ley de Libertad Educativa entre las reivindicaciones de la huelga educativa de profesores, a priori por mejoras salariales.

Y en el caso de la cruzada por el castellano, Escuela para Todos ha denunciado esta semana «la grave asimetría en la aplicación de la Ley de Libertad Educativa, que está conduciendo a la exclusión del castellano como lengua vehicular en numerosos centros de la Comunidad Valenciana».

Escuela de Todos: "Interpretación permisiva"

Aunque la norma «reconoce expresamente que los alumnos deben recibir la mayoría de las asignaturas en la lengua base elegida por sus familias, sin excluir la presencia de la otra lengua oficial, sin embargo la falta de desarrollo normativo y la interpretación permisiva de la Consejería de Educación están provocando que en los centros con lengua base valenciana el castellano quede relegado a un papel residual», han asegurado.

En cambio, según su comunicado, en los centros con lengua base castellana el valenciano sí se imparte en muchos casos asignaturas troncales como Matemáticas o Ciencias.

«El resultado es una enseñanza desigual que contradice el espíritu de la ley y el lema con el que fue presentada: 'Dos lenguas, una comunidad'», según Escuela de Todos, que ya advirtió de este «﻿desequilibrio»﻿ en una carta remitida a la Consejería de Educación y solicitó, a través del Portal de Transparencia, los datos de distribución horaria de las lenguas en los centros. «La Administración rechazó proporcionar la información alegando falta de recursos o datos no elaborados, pese a que las planificaciones lingüísticas se aprueban con antelación cada curso», han lamentado.

"Lectura sesgada de la ley"

Fuentes de la Conselleria han negado incumplimientos normativos en cuanto a los mínimos de aprendizaje en ambos idiomas. «Escuela de Todos hace una lectura sesgada de la ley, y ya se le contestó a un escrito que envió al respecto y se le indicó que mientras los centros docentes cumplan los porcentajes, y Matemáticas o Conocimiento del Medio se imparta en lengua base, los centros están dentro de la ley», han señalado.

Colegios e institutos «tienen autonomía para establecer cómo distribuyen el resto de asignaturas entre las diferentes lenguas vehiculares», han añadido, además de puntualizar que «en el actual sistema educativo, no existe el concepto de asignatura troncal al que se refieren».

En cuanto a su solicitud de datos, en concreto, las unidades por centro en cada lengua base y qué asignaturas se imparten en cada lengua, desde el departamento del conseller José Antonio Rovira han asegurado que «se informó a Escuela de Todos de que los centros tienen hasta el 14 de noviembre para grabar sus programaciones generales anuales». Es decir, esa información estaba en «proceso de elaboración» hasta esta semana, con lo que ahora quedará dibujado ese nuevo mapa educativo.