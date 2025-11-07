Suscribete a
Escucha las noticias de este viernes 7 de noviembre

Los sindicatos cuelan en una huelga por salarios la derogación de la ley educativa para así primar al valenciano

Muchos profesores se sienten manipulados porque les movilizaron por mejoras laborales y a última hora se mete una reivindicación nacionalista para volver a la inmersión lingüística en catalán

Escola Valenciana pide a la Generalitat sustituir el castellano en la concertada y corregir así lo que votaron las familias

Imagen de archivo de una protesta de docentes para exigir mejoras laborales en la Comunidad Valenciana
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Los sindicatos STEPV, CSIF, Comisiones Obreras y UGT han colado en una huelga en la Comunidad Valenciana centrada en reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo y una equiparación salarial con otras autonomías la reclamación de que se derogue la Ley ... de Libertad Educativa con el fin de volver a la inmersión lingüística en catalán.

