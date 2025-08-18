Engañan a una madre con que su hija está en apuros para estafarle 20.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a dos mujeres y un hombre, de entre 19 y 28 años, como presuntos autores de un delito de estafa bajo la modalidad del hijo en apuros. Estas tres personas consiguieron timar a dos miembros de una misma familia, madre e hijo, casi 20.000 euros haciéndose pasar por la hermana de este último.

La investigación dio comienzo tras tener conocimiento los agentes de unos hechos delictivos denunciados en la comisaría de madrileña de Móstoles, en los que una mujer manifestó haber sido estafada por una persona desconocida quien contactó con ella a través de un mensaje de texto móvil en el que, bajo el pretexto de ser su hija y encontrarse en una situación de urgencia, le solicitó el envío de varias transferencias bancarias por un importe total de casi 20.000 euros, percatándose posteriormente la perjudicada de que había sido engañada.

Tras numerosas indagaciones, los agentes consiguieron identificar a los principales sospechosos, siendo estos una mujer que actuaba en connivencia de una amiga y de su pareja sentimental, un varón, todos ellos titulares de diversas cuentas en las que recibieron hasta cinco transferencias bancarias por parte de sus víctimas.

En este ilícito penal, conocido como la estafa del hijo en apuros, los autores contactan con personas de edad avanzada, generalmente, madres y padres, haciéndose pasar por sus hijos, utilizando los servicios de mensajería instantánea o de mensajes de texto para, bajo el pretexto de haber sufrido algún percance en su teléfono móvil, solicitar el envío de una cantidad de dinero de manera urgente con el fin de sufragar diferentes gastos, ya sean médicos, de viaje o incluso para comprar un nuevo teléfono móvil, justificando así el uso de un tercer número desconocido para las víctimas aludiendo a estar escribiendo desde el de un amigo.

Los autores que se encontraban en búsqueda policial desde hacía varios meses, han sido localizados en la ciudad de Valencia por parte de agentes de la Comisaría de distrito de Tránsitos, siendo todos ellos detenidos y puestos a disposición judicial. Una de las personas arrestadas contaba con antecedentes policiales y otra se encontraba en situación irregular en España.