Lafuente critica el «partidismo» y las decisiones «al margen del diálogo social» en la gala de premios Femeval

También ha ensalzado el papel esencial de las profesiones del metal y su actuación «en primera línea» durante la dana

Imagen de los galardonados en los XXII Premios Femeval ABC

Valencia

El presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Vicente Lafuente, ha subrayado que «el partidismo político no puede estar nunca por encima de la sociedad» y ha criticado que «se tomen decisiones al margen del diálogo social».

Así se ha pronunciado en la ... gala de los XXII Premios Femeval celebrados este martes, donde también ha ensalzado el papel esencial de las profesiones del metal en la sociedad y su actuación «en primera línea» durante la dana.

