El Gobierno valenciano ve «inviable» acoger 500 migrantes menores y lo tacha de «atraco»

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha afirmado que es «inviable« que la Comunidad Valenciana pueda acoger a 500 menores migrantes, dentro del reparto planteado por el Gobierno, y lo ha tachado de un «atraco» a la autonomía valenciana.

Así se ha expresado este martes la también portavoz del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en València, tras visitar un Centro de Acogida de Menores y después de que este lunes se celebrara la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Madrid.

Camarero ha denunciado que la Conferencia Sectorial, que ha calificado de «una burla» a las comunidades autónomas, buscaba aprobar un reparto de menores con criterios «absolutamente políticos y no objetivos», según los que a la Comunitat Valenciana le correspondía acoger a 500 menores.

«Que la Comunitat Valenciana pueda absorber 500 menores es inviable, es imposible, es literalmente un atraco a la Comunitat Valenciana, porque, sobre todo, es pretender romper, cargarse el sistema de protección que hoy tenemos«, ha aseverado.

En este contexto, ha apuntado que actualmente los centros de la autonomía valenciana están «al 160 por ciento» de su capacidad, ya que tiene acogidos a «unos 470 o 480» menores de forma permanente, cuando «el proyecto migratorio tiene 317 plazas, de las que 122 son nuevas puestas en marcha por este gobierno, porque con el gobierno del Botànic había 187 plazas tan solo«.

«Si hoy estamos al 160%, sería poner a nuestros centros al 300%, provocar el hacinamiento nuestros centros, la pérdida de dignidad de los menores y que se destruya un sistema de protección«, ha insistido.

Camarero ha defendido que la Comunitat Valenciana «es solidaria» y «lo ha demostrado durante todos estos años». «Está atendiendo a esos menores que vienen por pateras, que vienen de otras comunidades autónomas o que vienen entre los cupos de mayores que el Gobierno nos está colando sin pagar un solo euro a la Comunitat Valenciana«, ha sostenido.

«Al lado de los menores o claudicando ante Sánchez»

Asimismo, ha afirmado que el sistema de protección valenciano «ha crecido un 66%». «El gobierno del Botànic, esos que nos llaman ahora racistas, tenían un 66% menos de plazas«, ha aseverado, al tiempo que ha acusado a PSPV y Compromís de no ser »capaces de darle la dignidad a los menores«: »Tuvieron bajo mínimos el número de plazas y en una situación lamentable los centros de menores«.

«¿Qué pretenden tanto PSOE como Compromís, que tildan al gobierno valenciano de racista por decir no a un reparto que es inviable? ¿Que hacinemos a nuestros menores? ¿Que nos carguemos el sistema de protección?», ha cuestionado, al tiempo que les ha instado a explicar si «están al lado de los menores o claudicando ante la incapacidad de Pedro Sánchez de solucionar el problema de la migración».

Al respecto, ha rechazado que haya «unos menores que estén en primera«, con un »sistema de protección de la más alta calidad como ahora«, y otros »que tengan otra calidad en el servicio, que no tengan las prestaciones que hoy les estamos dando porque es inviable mantener«.

«No hay presupuesto»

Camarero ha señalado que se ha reunido con las entidades que gestionan estos centros y ha afirmado que le han comunicado que «no hay infraestructuras para atender ese número de menores no acompañados que pretende trasladar el Gobierno, que no tienen personal para atenderlos y que no hay presupuesto».

En este punto, ha reprochado que el Gobierno no les ha dicho «ni una sola palabra» sobre si financiará este reparto de menores y ha insistido en que cada menor «cuesta a las arcas de la Generalitat, y por tanto, a todos los valencianos, 78.800 euros«, el que es »probablemente el precio por plaza más alto«.

«Pagamos 23 millones para proyecto migratorio, con una ayuda del Gobierno de España de un millón. Si tuviésemos que asumir esos nuevos repartos, tendríamos que aumentar en casi 40 millones más ese presupuesto, sin tener información de si el Gobierno de España va a poner un solo euro«, ha denunciado Camarero.

«Invasión clara de las competencias»

Por otra parte, cuestionada por el recurso de inconstitucionalidad que iba a interponer el Consell contra el Real Decreto-Ley 2/2025, aprobado por el Gobierno central el pasado 18 de marzo, que establece criterios para redistribuir entre las comunidades autónomas a menores extranjeros no acompañados, Camarero ha sostenido que el procedimiento está «en marcha».

En concreto, ha precisado que en estos momentos está en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y, cuando les trasladen el informe permitente, «inmediatamente» lo llevarán al Tribunal Constitucional.

Camarero ha sostenido que el reparto de menores es «una invasión clara de las competencias de las comunidades autónomas«, que son quienes tienen las competencias de menores. »Yo no me quejo ni exijo al Gobierno que haga un reparto cuando a mí me vienen los menores en patera, a mí y a otras comunidades receptoras; cuando el Gobierno, por la puerta de atrás, nos ha colado el año pasado 100 menores que hemos atendido a pulmón, con los recursos de esta comunidad. Nosotros no estamos exigiendo un reparto de esos menores, lo que les decimos es que no invadan nuestras competencias, no nos exijan que, ante su irresponsabilidad, tengamos que acogerlos nosotros«, ha aseverado.

«El Gobierno de España, que tiene 12 veces el presupuesto de la Comunitat Valenciana, dice que no tiene capacidad para absorber de golpe a estos menores. No cumplen con las obligaciones legales y nos pretenden a nosotros trasladar su falta de responsabilidad. Ahí es donde nos tenemos que plantar y decir, a través de todos los recursos y por todas las vías, 'no' a esta nueva chapuza del Gobierno en una materia tan importante como es la migración, y especialmente cuando hablamos de menores no acompañados», ha censurado.

«Parchear una situación por su incapacidad»

A este respecto, ha criticado la «falta de política migratoria» del Ejecutivo central, que causa «un efecto llamada». «El Gobierno de España se está desentendiendo, está buscando permanentemente parchear una situación por su incapacidad de dar una respuesta eficiente, eficaz, a una política que viene arrastrada desde el 2019», ha reiterado.

«Un parche que soluciona estos 4.000 primeros menores, pero, si no se soluciona el problema de la migración, van a seguir llegando más menores y ¿cada cuánto tiempo vamos a tener que estar repartiendo?«, ha cuestionado, al tiempo que ha reprochado que cuando los jóvenes cumplen 18 años, »como no hay una política de emancipación, se quedan en la calle y sin recursos de ningún tipo«.

Camarero ha insistido en que la conferencia sectorial fue «una nueva burla» a las autonomías. «La Comunitat Valenciana sí es solidaria, pero es responsable. Por responsabilidad con los menores que ya tenemos y por mantener la dignidad de los menores que ya tenemos, tenemos que oponernos a cualquier parche que pretenda el Gobierno de España en este sentido«, ha zanjado.