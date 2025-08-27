Suscribete a
La ministra Aagesen comparece en el Senado para explicar la gestión de los incendios

El Gobierno cesa al excomisionado de la dana un mes después de su dimisión

La marcha de José María Ángel, aprobada en Consejo de Ministros, se plasma este miércoles en el BOE junto con el nombramiento de su sucesora Zulima Pérez

La 'ONG del catalán' trata de frenar la vuelta de la denominación oficial de Valencia en castellano

Imagen de archivo de José María Ángel durante su etapa como secretario autonómico de Seguridad y Emergencias
David Maroto

David Maroto

Valencia

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el cese oficial de José María Ángel como 'Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 ... de noviembre de 2024', casi un mes después de que anunciara su dimisión en el cargo tras hacerse público un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre la supuesta «falsificación» de un título académico.

