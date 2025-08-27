El Gobierno cesa al excomisionado de la dana un mes después de su dimisión

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el cese oficial de José María Ángel como 'Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 ... de noviembre de 2024', casi un mes después de que anunciara su dimisión en el cargo tras hacerse público un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre la supuesta «falsificación» de un título académico.

La decisión, aprobada este pasado martes en el primer Consejo de Ministros tras el verano, ha sido plasmada en el BOE, donde se especifica que es «a propuesta del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática». También señala el documento que responde a una petición propia de Ángel Batalla y que el Gobierno le «agradece los servicios prestados».

El pasado 31 de julio, el político de 68 años, que fuera alcalde del municipio valenciano de l'Eliana durante casi veinte años- presentó su dimisión como principal responsable del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la recuperación tras la dana del 29 de octubre después de que Antifraude apuntara que uno de los títulos que consta en su expediente de funcionario en la Diputación de Valencia es «presumiblemente falso» y que no llegó a terminar sus estudios universitarios.

Una investigación que prosigue, en paralelo a la de su mujer Carmen Ninet, que ejerce de subdirectora del museo MuVIM y que tampoco habría presentado presuntamente la titulación necesaria a la Diputación para ocupar tal cargo. En el caso de Ángel, el socialista defendió que no hubo irregularidades en su acceso a la función pública en 1983 y promoción en 1986, puesto que en ese momento no era necesario tener un título superior para su último puesto, sino simplemente superar un examen.

No obstante, no aclaró por que la Antifraude hallo un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universidad de Valencia firmado en 1983, cuando según confirmó la institución académica esos estudios no se ofertaron hasta 1990. Así, tras defender su inocencia y comunicar su jubilación, día después, a comienzos de agosto, se hizo público un intento de suicidio por su parte, por lo que requirió de hospitalización y fue dado de alta horas después.

Zulima Pérez, sustitua

En paralelo, este miércoles también ha publicado el nombramiento de su sustituta, Zulima Pérez, que como comisionada para la dana ha prometido «diálogo, cercanía y cooperación» en los trabajos de reconstrucción por las inundaciones.

Pérez ha agradecido la «confianza» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y se ha comprometido a dedicar «todo su esfuerzo» a trabajar por la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana, que provocó inundaciones entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre.

Tras su nombramiento, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y también secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha dado la enhorabuena a Pérez. «Siempre a pie de obra, trabajando codo con codo con todos los ayuntamientos afectados por el 29-O», ha enfatizado. «Estuvimos, estamos y estaremos, hasta que sea necesario, con todas las personas afectadas por la dana», ha sostenido la líder socialista en redes sociales.

Pérez (Alcoy, 1980), hasta ahora asesora de la Secretaría de Estado de Política Territorial, fue nombrada a comienzos de año coordinadora del Comité de Expertos del Gobierno de España para la Reconstrucción. Es doctora en Derecho con Mención Internacional por la Universidad de Valencia, licenciada en Derecho por esta misma institución y Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Miguel Hernández.