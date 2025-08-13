La mujer del excomisionado de la dana tampoco acredita su título universitario y será apartada de su cargo

La Diputación de Valencia ha confirmado que la la subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), Carmen Ninet, no tiene la titulación universitaria necesaria que se le exigiría a cualquier funcionario para ocupar una plaza, de libre designación, catalogada como ... A1. Ninet, personal laboral en la corporación provincial, es la mujer del excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel.

Fue la dimisión de Ángel, tras revelar la Agencia Valencia Antifraude que existía un título presuntamente falso en su expediente como funcionario en la casa, lo que llevó a la administración a extender la sospecha sobre Ninet. La Diputación le abrió un expediente de información reservada a la exdiputada autonómica del PSPV-PSOE para realizarle un requerimiento de información sobre su acceso al puesto. Los cinco días de plazo para responder al mismo finalizaron este pasado viernes sin que aportara ningún documento que acreditara la titulación necesaria para tal puesto, según señalan fuentes de la corporación a ABC.

En consecuencia, conforme ha podido saber este periódico, la Diputación de Valencia ya trabaja en una reordenación de personal mediante la que su plaza como subdirectora del MuVIM quedará amortizada y con la que se le ofrecerá una nueva plaza acorde a su formación. Se esperan que la citada RPT vea la luz a finales de año o comienzos de 2026.

Al respecto, el organismo provincial subraya que Ninet, al guardar condición de personal laboral, no puede ser despedida. No obstante, lo que tratan de averiguar los servicios jurídicos ahora es si ha consolidado los derechos retributivos como A1. Es decir, que aunque se le ofrezca un puesto de categoría más baja, si tendría derecho a seguir cobrando el salario que percibe actualmente.

Sueldo de 87.754 euros

Carmen Ninet es hija de Santiago Ninet, un histórico del socialismo valenciano que ejerció como jefe de la sección de presidencia de la Diputación. Como subdirectora del espacio museístico tiene un sueldo bruto anual, sin contar los trienios, de 87.754 euros, según las tablas salariales de 2025. De acuerdo con las mismas fuentes, fue contratada en 1980 como personal laboral fijo, en el grupo D. Accedió a las Cortes Valencianas en 1999 y se mantuvo como parlamentaria, en primera línea política, durante 16 años. Cuatro legislaturas en las que ejerció como secretaria de la Mesa de la Cámara o portavoz adjunta del grupo socialista. Fue, de hecho, una de las dos diputadas socialistas que ejerció la acusación popular contra Francisco Camps en el caso Gürtel. No concurrió a las elecciones autonómicas de 2015 y se reincorporó a su plaza como jefa de sección del Centre Cultural La Beneficiència.

Tres años antes, en su ausencia, la Diputación -en tiempos del PP de Alfonso Rus- había aprobado una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. Al menos desde julio de 2012, de acuerdo con las actas consultadas por ABC, su puesto «reservado» de jefa de sección de Coordinación consta «caracterizado como A1 24 B3 F CM S A1 901». En ese documento sobre los acuerdos aprobados en el pleno de la corporación se indica que Ninet es «empleada pública en régimen jurídico-laboral en situación de excedencia forzosa por su designación para cargo público». En febrero de 2016, ya con la izquierda gobernando la institución, se realizó otra modificación de la RPT que dejó a Ninet «como subdirector/a A1 26 B3 F LD S A1 901».

El 30 de diciembre de 2019 se aprueba «modificar las características del puesto de subdirector/a con número R 46786 en cuanto al complemento específico el cual queda caracterizado como A1 26 C3 F LD S y al que se encuentra adscrita de forma provisional la sra Carmen Ninet Peña, laboral, manteniendo inalterable el resto de su caracterización, debiendo suscribir la oportuna acta de aceptación».