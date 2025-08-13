Suscribete a
ABC Premium

La mujer del excomisionado de la dana tampoco acredita su título universitario y será apartada de su cargo

La Diputación de Valencia amortizará el puesto de Carmen Ninet como subdirectora del museo MuVIM y le ofrecerá una nueva plaza «acorde a su formación»

El PSOE pedirá un informe sobre la investigación del título falso del excomisionado del Gobierno para la dana

Mercadona aclara si sus cajeros pueden pedir a los clientes que enseñen el contenido de su bolso

Imagen de archivo de la ex diputada Carmen Ninet en las Cortes Valencianas
Imagen de archivo de la ex diputada Carmen Ninet en las Cortes Valencianas ROBER SOLSONA
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Diputación de Valencia ha confirmado que la la subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), Carmen Ninet, no tiene la titulación universitaria necesaria que se le exigiría a cualquier funcionario para ocupar una plaza, de libre designación, catalogada como ... A1. Ninet, personal laboral en la corporación provincial, es la mujer del excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app