La Generalitat informó a la UME de posibles muertos por la dana minutos después de la alerta masiva

La Generalitat Valenciana tenía información a las 20.30 horas del 29 de octubre, día de la dana, sobre la posibilidad de que hubiera «múltiples casos» de personas evacuadas, fallecidas, atrapadas, heridas y sin hogar como consecuencia de las inundaciones. Así se extrae ... un informe firmado a las 20.33h por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, en el que solicitaba la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) -desplegada desde mediodía en la zona de Utiel- para toda la provincia de Valencia.

En ese momento, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) estaba reunido. De hecho, veinte minutos antes (20.11h) se había emitido el mensaje ES-Alert tardío a los teléfonos móviles de la población, tras un intenso debate, por la posibilidad de que se rompiera la presa de Forata y no por el desbordamiento del barranco del Poyo.

El documento, que ha sido difundido este miércoles por Compromís, se envió por correo electrónico a las 20.35h a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y al Cenem (Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias), dependiente de la Dirección General de Protección Civil, desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

No obstante, la Generalitat asegura que no tuvo «confirmación de fallecimientos» hasta medianoche. «La información que llegaba al Cecopi sobre posibles fallecidos como consecuencia de la riada procedía de las fuerzas de intervención, como el cuerpo de bomberos, por ello esta información se hace constar en el documento de solicitud de refuerzo de la intervención de la UME siguiendo un criterio de prudencia, ya que no había certificación ni confirmación oficial de posibles fallecimientos a la hora que se remite el citado documento», explican en un comunicado.

«En ese documento se registran, según la evaluación preliminar de la situación de emergencia, las circunstancias y condiciones que afectan a la emergencia, todo ello con el objetivo de que la UME reúna y active todas las capacidades y dispositivos necesarios para afrontar de la forma más eficaz posible la emergencia o cualquier otra situación que se podría estar produciendo», agregan.

En ese sentido, como viene informando ABC, algunas de las llamadas recibidas por el teléfono 112 durante las horas más críticas ya advertían de la dramática situación. A las 19.42h, se comunicó el fallecimiento de una mujer ahogada en Paiporta, a las 20.38h ocurrió lo mismo en Catarroja, mientras que a las 21.32h, un hombre subido a una palmera llamó desde Riba-roja para lamentar que había «gente ahogada».

Pese a estar rubricado por Jorge Suárez, que se incluye como persona de contacto, en el informe consta como la autoridad solicitante el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que en esos momentos era Emilio Argüeso, imputado junto a la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas en la causa penal abierta. Ambos, cesados en noviembre, declaran este viernes ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja.

En el documento se detalla que el nivel de la emergencia se encuentra en situación 2 y que el Cecopi está constituido desde las 17 horas. Más allá de los daños personales, se también se especifica la interrupción de servicios esenciales como gas y telefonía móvil y fija, aunque «se desconoce» si hay otros afectados.

En el apartado de consecuencias sobre bienes e infraestructuras, aparecen marcadas las casillas de edificios de uso público; viviendas unifamiliares; conducciones de gas; carreteras de gran capacidad; puertos marítimos; edificios de viviendas; infraestructuras eléctricas, hidráulicas y ferroviarias; naves industriales; urbanizaciones; naves agropecuarias, y montes o cultivos.

Por ello, se solicita la movilización de la UME en «puntos dispersos por toda la provincia» para realizar varias misiones: achique y bombeo, retirada de lodo; suministro de medios de abrigo y pernocta; suministro de energía eléctrica; búsqueda y rescate en medio acuático y en alta montaña; transporte de personas y materiales; y atención de albergues.

«Mazón no se enteraba o mentía»

El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, ha criticado que en la primera comparecencia ante los medios del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, pasadas las nueve de la noche del 29 de octubre, «aunque tenía esta información, dijo que desconocía si había muertos».

«Y es varias horas después, alrededor de la medianoche, cuando vuelve a aparecer y admite que sí que había cuerpos que se habían encontrado», ha sostenido. «Una de dos: o Mazón no se enteraba o Mazón mentía». «Y cualquiera de las dos opciones son muy graves», ha aseverado. La Generalitat replica que Mazón «no puede confirmar fallecimientos» en su primera atención pública «y en la de medianoche sí».

Baldoví también ha puesto el foco en la hora -«19:34:09 +0000»- de un correo anterior que aparece como enviado por Jorge Suárez a la Sala de Emergencias en el envío que se hizo a la Delegación del Gobierno, lo que para Compromís demuestra que el mensaje «estaba preparado» una hora antes.

En su comunicado, el Ejecutivo autonómico desmiente esa «afirmación absolutamente falsa» de la formación, le pide que rectifique y asegura que la solicitud se realizó «en dos minutos». La Conselleria de Emergencia ha explicado que la hora que aparece en el correo electrónico al que hace referencia el grupo parlamentario corresponde a la zona horaria UTC +0, y no a la hora oficial en España (UTC +1). «Es decir, las 19:34h UTC +0 son, en realidad, las 20:34h», inciden.