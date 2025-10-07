Suscribete a
La Generalitat reconoce la solidaridad del pueblo valenciano tras la dana con las distinciones del 9 de octubre

El Gobierno autonómico señala que los reconocimientos estarán dedicados a los que ayudaron en la catástrofe y las víctimas tendrán su homenaje el día del funeral de Estado

La Generalitat conocía el peligro de los barrancos la mañana del día de la dana: «Es lo que más nos preocupa ahora»

Imagen de una calle de Paiporta tras la dana del 29 de octubre
Imagen de una calle de Paiporta tras la dana del 29 de octubre EFE

Valencia

El pleno del Consell ha aprobado conceder la Alta Distinción a las comunidades autónomas y la Distinción de la Generalitat a la solidaridad mostrada con los valencianos y valencianas que sufrieron la riada de 2024.

Así lo ha anunciado la portavoz y vicepresidenta, ... Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, quien preguntada por los medios sobre si habrá algún reconocimiento a las víctimas, ha indicado que las distinciones están dedicadas a los que contribuyeron en la catástrofe y las víctimas tendrán un día dedicado exclusivamente a ellas en el funeral de Estado del próximo 29 de octubre.

