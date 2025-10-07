La Generalitat reconoce la solidaridad del pueblo valenciano tras la dana con las distinciones del 9 de octubre

El pleno del Consell ha aprobado conceder la Alta Distinción a las comunidades autónomas y la Distinción de la Generalitat a la solidaridad mostrada con los valencianos y valencianas que sufrieron la riada de 2024.

Así lo ha anunciado la portavoz y vicepresidenta, ... Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, quien preguntada por los medios sobre si habrá algún reconocimiento a las víctimas, ha indicado que las distinciones están dedicadas a los que contribuyeron en la catástrofe y las víctimas tendrán un día dedicado exclusivamente a ellas en el funeral de Estado del próximo 29 de octubre.

Asimismo, este año los galardones de la Generalitat han sido otorgados a instituciones, entidades, asociaciones y colectivos que participaron y «mostraron su solidaridad, colaboración y acompañamiento con la Comunidad Valenciana, que sufrió la catástrofe natural más grave de su historia reciente», ha indicado la administración autonómica.

Por otro lado, la Alta Distinción a las comunidades autónomas reconoce que, en el contexto de la emergencia, las comunidades autónomas de toda España «se situaron en un nivel de respuesta extraordinariamente solidario y cercano que permitió mitigar los daños y ofrecer la asistencia a la población afectada».

En esta línea, el decreto reconoce la labor de los servicios de emergencias que se situaron en la primera línea de la catástrofe. También serán reconocidos, los profesionales sanitarios y voluntarios sanitarios que ofrecieron cuidados, apoyo emocional y acompañamiento.

Del mismo modo, serán reconocidos los servicios sociales y el voluntariado ciudadano y Protección Civil, así como organizaciones no gubernamentales, asociaciones, entidades del tercer sector y el voluntariado ofrecieron ayuda directa a personas y familias afectadas.

Asimismo, la Distinción de la Generalitat se otorgará a las entidades empresariales, organizaciones profesionales, entidades financieras, aseguradoras y fundaciones, asociaciones del sector turístico, comercial, energético, tecnológico, de la construcción, del transporte, agroalimentario y de la industria. Del mismo modo, serán reconocidas las universidades y centros educativos que aportaron recursos humanos, materiales y científicos.

Por otro lado, la solidaridad del campo valenciano será destacada por la aportación de las organizaciones profesionales y cooperativas. En el área de justicia, el reconocimiento será para los institutos de medicina legal, las oficinas de atención a las víctimas, los colegios profesionales y el personal al servicio de la Administración de Justicia. También será reconocida la comunidad religiosa, y en el ámbito internacional, se distinguirá la colaboración de países de todo el mundo que prestaron recursos, fondos y acompañamiento.

Distinciones

Susana Camarero ha resaltado que este año las distinciones concedidas con motivo del Día de la Comunidad Valenciana, reconocen el agradecimiento del pueblo valenciano a la ayuda recibida tras la riada.

Así, la portavoz del Consell ha avanzado algunos detalles sobre los organismos, entidades y colectivos que asistirán el próximo jueves 9 de octubre al acto institucional en el Palau de la Generalitat y de las personas que recogerán los galardones.

La Alta Distinción concedida a las comunidades autónomas será recogida por el presidente de Aragón, Jorge Azcón. «Es difícil personalizar en cada una de las comunidades autónomas, pero la comunidad vecina de Aragón hizo un trabajo especial en Catarroja y simboliza la colaboración de todas las regiones que han prestado su ayuda», ha matizado Camarero. En el acto institucional también estarán presentes representantes de otras comunidades autónomas.

La Distinción de la Generalitat 2025 se concede en reconocimiento a la solidaridad mostrada con los valencianos y valencianas que sufrieron la riada del 29 de octubre 2024 a los sectores, entidades, organismos y asociaciones.

La portavoz ha indicado que los profesionales de las emergencias estarán representados por los responsables de la Policía Nacional, la Unidad Adscrita a la Comunidad Valenciana, las Fuerzas Armadas, los Bomberos, la Guardia Civil y los servicios de emergencias sanitarios.

Asimismo, tendrán reconocimiento los profesionales de la salud mental, los coordinadores médicos de la zona dana y los voluntarios sanitarios. En servicios sociales se distinguirá a las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, entidades del tercer sector y el voluntariado que ofrecieron ayuda directa a personas y familias afectadas. «Por citar solo algunas: Plataforma del Voluntariado, Cáritas, Cruz Roja, ONCE, Banco de Alimentos y Protección Civil», ha explicado Susana Camarero.

Las responsables de las nueve universidades de la Comunidad Valenciana estarán presentes, así como el profesorado de los centros educativos y representantes de la cultura, el deporte y la música que ofrecieron los recursos humanos, científicos y materiales para paliar el impacto de la catástrofe.

Camarero ha destacado que el tejido empresarial y económico se volcó con la catástrofe, aportando todos sus recursos. El sector empresarial estará representado por la presidenta de la Fundación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Fátima Bañez; el presidente de la Asociación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, y el presidente de la Asociación de Empresarios Valencianos, Vicente Boluda, entre otros.

En cuanto a las empresas dedicadas a la gestión de residuos que tuvieron un papel muy importante en la retirada de lodos y enseres, recibirán la distinción la Asociación de Empresarios de Selección y Reciclaje de Residuos de la Construcción y de la Industria, la Asociación de Empresas de Áridos Comunidad Valenciana y la Asociación de Desguaces. Además de asociaciones de construcción de obra pública como la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) y la Asociación Valenciana de Empresarios de Maquinaria, Construcción y Obras Públicas (AVEMCOP).

Igualmente, Camarero ha avanzado que las organizaciones agrarias AVA, ASAJA y La Unió, así como la Federación de Cooperativas Agroalimentarias serán reconocidas por su aportación de maquinaria para las tareas de limpieza.

En el área de justicia, el reconocimiento será para los institutos de medicina legal, las oficinas de atención a las víctimas, los colegios profesionales y el personal al servicio de la Administración de Justicia que garantizaron asistencia jurídica, psicológica y administrativa con rapidez y humanidad.

La vicepresidenta del Consell ha señalado que otra premiada es la comunidad religiosa, en toda su pluralidad, que se unió para ofrecer ayuda material, acogida, alimentos, apoyo espiritual y consuelo. Por último, también se reconocerá la prestación de ayuda por otros países.

Camarero, ha finalizado destacando que la respuesta conjunta de instituciones, empresas, asociaciones, profesionales, universidades, confesiones religiosas, colectivos ciudadanos y voluntariado espontáneo «constituye una de las páginas más generosas de la historia reciente de nuestra tierra». Asimismo, ha concluido que «la tragedia desbordó hogares, calles y campos, pero también desbordó solidaridad, empatía y fraternidad».