La Generalitat conocía el peligro de los barrancos la mañana del día de la dana: «Es lo que más nos preocupa ahora»

Los vídeos grabados el día de la dana por una productora externa para la Generalitat Valenciana han vuelto a revelar detalles de lo acontecido el pasado 29 de octubre en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, desde donde se dirigía la ... crisis y dónde se reunió el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Estos recursos periodísticos ocultos hasta ahora, a los que ha tenido acceso ABC y que han sido remitidos casi un año después a la juez de Catarroja que instruye la causa penal sobre la barrancada con 229 muertos, se registraron por la mañana, con la alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activada y la comarca de la Ribera Alta sufriendo los estragos causados por precipitaciones muy intensas.

Alrededor de las 12.35 horas, la entonces consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, -ambos imputados- atienden a las explicaciones del subdirector general del rango, Jorge Suárez, que les informa sobre las dos alertas hidrológicas activadas, en el río Magro y en la rambla del Poyo, a partir de la información sobre caudales que ha trasladado la Confederación Hidrográfica del Júcar.

«¿Con esta alerta, a nivel de emergencia, hemos mandado algún medio especial allí? ¿O simplemente es la alerta?», pregunta Pradas, mientras toma notas. «Bomberos forestales para darle el seguimiento que forma parte en esas zonas. Más que nada un seguimiento visual, que nos informen. Aquí lo importante es que nos informen si hay alguna variación», responde Suárez.

«Ahí es donde las unidades de bomberos forestales van a estar haciendo la vigilancia», recalca Inmaculada Piles, jefa de servicio, sobre unos desplazamientos a Carlet (Magro) y Torrent, Picanya y Paiporta (Poyo) que se ordenaron minutos después.

«Nos ha pasado en muchas otras alertas que, después de que haya, a la gente se la ha llevado el agua», advierte Suárez. Pradas pide que se informe en redes sociales del peligro en los municipios afectados. Ella misma publicaría un tuit en esa línea a las 14.20h. En otro de los vídeos, entorno a las 13.55 horas, un responsable del teléfono 112 indica que «no es la lluvia en sí, sino lo que llevan los barrancos», a lo que Pradas responde: «Eso es lo que nos está preocupando más». Otro trabajador cita a Quart de Poblet o Aldaia -el desbordamiento del barranco de la Saleta también causó muertes- como municipios afectados por «todo lo que viene de Buñol»

Contradicciones ante la juez

Pradas hizo referencia a la primera reunión con Argüeso -que no dice nada en estos fragmentos-, Suárez y Piles, en su declaración judicial como investigada, en la que no estaba obligada a decir la verdad: «En ese momento les ponen el foco en la Ribera Alta, les informan sobre las alertas hidrológicas como que ya han sido trasladas conforme al plan y los protocolos a los municipios».

Pero la escena grabada por la cámara contradice a lo señalado por la exconsellera ante la juez el pasado 11 de abril. Según la transcripción de la misma que obra en el procedimiento, «nadie le habló de la peligrosidad del Barranco del Poyo». «Les comentaron que había una alerta activada cuyo seguimiento hacia la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar), la CHJ emitió las tres bajadas de caudal consecutivas, pero no se habló de desbordamientos ni de lo que luego aconteció, no le avisaron en ningún momento que el barranco del Poyo se podría desbordar».

Las alertas hidrológicas no se desactivaron en ningún momento. Pero ante el descenso del caudal, los bomberos forestales fueron retirados y dejaron de vigilar el barranco del Poyo alrededor de las 14.30h. Una decisión sobre la que todavía quedan muchos detalles por esclarecer, con declaraciones cruzadas entre el Consorcio Provincial de Bomberos -responsable de los efectivos en esta situación- y Emergencias de la Generalitat.

Como indicó Pradas, el Sistema Automático de Información Hidrológica de la CHJ envió a la Generalitat entre las 13.42 y las 16.13h tres avisos consecutivos con un nivel de agua decreciente en la rambla. A las 17h empezó el Cecopi, centrado en la situación de la zona de Utiel y después en la de la presa de Forata. Aunque los datos estaban disponibles en la web, no fue hasta el siguiente correo electrónico del SAIH, a las 18.46h, cuando la CHJ advirtió del brutal caudal en el barranco que sesgó más vidas. Para entonces, hacía horas que nadie lo estaba vigilando, aunque las llamadas al 112 y la información de los medios -que inexplicablemente no llegaron al Cecopi- daban cuenta de lo que estaba ocurriendo.