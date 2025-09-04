La Generalitat convocará una reunión específica de la zona de la dana sobre el plan de inundaciones

La Generalitat Valenciana ha anunciado este jueves que convocará una reunión específica de la zona de la dana sobre el plan de inundaciones, según ha señalado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que ha mantenido una reunión de coordinación con más de 50 representantes de organismos implicados en la emergencia por inundaciones.

Asimismo, el conseller ha asegurado que la Generalitat pondrá en marcha este mes un programa de sensibilización y formación en centros educativos y universidades y que ha sometido a un proceso «de revisión y actualización» todas las recomendaciones dirigidas a la población relacionadas con esta materia.

El encuentro ha servido para llevar a cabo «una puesta en común de todas las medidas adoptadas por los dispositivos y las administraciones para estar preparados ante las lluvias intensas que se puedan presentar a lo largo de este año».

El conseller, que ha subrayado que estamos todavía en la campaña de incendios forestales, ha destacado «la coordinación y la colaboración de todos los dispositivos enmarcados y englobados dentro del plan de especial frente a inundaciones».

Sobre la reunión específica en el área de la dana, ha recalcado «las situaciones personales muy preocupantes y los daños en infraestructuras» sufridas y ha añadido que se debe «seguir pendientes, trabajando en la zona y estar alerta porque no sabemos cuándo una lluvia, aunque no sea intensa, puede afectar a todos estos municipios».

El titular de Emergencias e Interior, que ha recomendado a la ciudadanía «descargar la App GVA112 Avisos para estar informada puntualmente sobre los avisos, consultar la web del 112 y seguir también las redes oficiales, como X«, ha recordado que se ha remitido una circular a todos los ayuntamientos sobre las medidas que deben de adoptar ante un posible episodio de lluvias intensas e inundaciones.

Para ello, la Conselleria de Emergencias e Interior ha contado con la colaboración de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que ha informado a los responsables municipales en la toma de decisiones «sobre la importancia de saber qué es lo que tienen que hacer ante una situación o una predicción meteorológica, un aviso amarillo, naranja o rojo o una situación de emergencia», ha destacado Valderrama.

Para la campaña de formación en centros, Valderrama ha explicado que mantendrá reuniones también con todas las universidades valencianas, tanto públicas como privadas, «porque sí es importante que a la infancia y a los adolescentes se les forme en la materia de prevención. Siempre nos han dado una muestra del voluntariado, y es importante que estén formados sobre cómo actuar ante una emergencia y las medidas de autoprotección que deben tomar».

Competencia ciudadana

En esta línea, ha indicado que, en Protección Civil, «hay competencias compartidas entre las distintas administraciones» pero considera que «también existe una competencia que es del ciudadano: tiene que estar formado ante cualquier emergencia» y ha destacado la importancia de que se «operativicen» e implanten los planes municipales de actuación ante inundaciones, y que la ciudadanía tenga conocimiento de ellos.

En relación con la guía de recomendaciones enviada a los ayuntamientos y preguntado por qué acciones se les ha pedido que lleven a cabo, ha indicado que «depende de la situación de cada municipio».

«Tenemos que ver si un centro educativo ante un nivel naranja tiene que no cerrar, no ser lectivo. Tenemos que ver también las vías de circulación, si hay que cortarlas o no, y también las zonas inundables, las actuaciones que se deban llevar a cabo», ha precisado, y ha añadido que «indudablemente hay que valorar en cada caso lo que es una alerta naranja y roja y tendremos que ver si se procedimenta un Es-Alert, por ejemplo, ante situaciones de avisos rojos». En el caso de los colegios, ha apuntado que, a nivel rojo, «se tendría que cerrar, es la recomendación que hay» si bien la responsabilidad es municipal.