Morán asegura que Aemet dio «referencias geográficas» de los desplazamientos de la dana a Emergencias

Después de cumplirse más de 10 meses de la fatídica dana del pasado 29 de octubre, las versiones de la Generalitat y Aemet en torno a lo sucedido ese día, siguen siendo contradictorias. Así, este jueves el secretario de Estado de Medio Ambiente, ... Hugo Morán, ha vuelto a poner sobre las mesa las previsiones que emitieron el día de la riada, que según ha defendido, trasladaron a Emergencias la previsión de los desplazamientos de la dana con «referencias geográficas», como la de la serranía de Cuenca.

En esta línea, ha aseverado que estos fenómenos «no son estacionarios» y la dana «se desenvolvía en distintas ubicaciones geográficas dentro del territorio de la Comunidad Valenciana».

Asimismo, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha aclarado que «en ningún momento» comunicaron a la Generalitat que se preveía que la dana se desplazara hacia la Serranía de Cuenca, sino que «su trayectoria sería en esa dirección». Asimismo, ha subrayado que «desde Aemet nunca se informó de que la dana fuera a desaparecer» de la Comunidad Valenciana.

Así lo ha asegurado Morán en declaraciones a los medios de comunicación en Valencia, quien ha aseverado que «un evento de estas características no es estacionario, se desplace hacia el sur, hacia el norte, hacia el este o hacia el oeste. En las expresiones del desplazamiento, los técnicos que están en cada momento utilizan la referencia geográfica hacia dónde se va a desplazar».

Además, ha reiterado que «lo que nunca sucedió» es que la dana «fuese a desaparecer porque en este caso el frente se desplazase hacia Cuenca». «Lo que iba a suceder es que el frente, como hemos comprobado, se desenvolvía en distintas ubicaciones geográficas dentro del territorio de la Comunidad Valenciana y esa es la razón por la cual en cada momento la Aemet, a petición de los servicios de Emergencia, traslada cuál va a ser la previsión en las próximas horas, o en qué momento se está produciendo ese desplazamiento», ha detallado.

Según ha recalcado Morán, está «claro desde el minuto uno» y, a su juicio, «ha quedado acreditado» en los informes elaborados por la Aemet y constatan los autos de la jueza es que «el desplazamiento siempre se producía dentro del territorio afectado por la dana».

Por otro lado, el secretario ha recordado que el aviso rojo de la Aemet estaba decretado sobre el territorio a las 7.30 horas, algo que ha apuntado que «anticipa que estará vigente hasta las 18.00». Antes de las 18.00 de esa tarde, se prolongó, «con lo cual a lo largo de toda la jornada está vigente el aviso rojo». Por ello, ha explicado que «los responsables de la Emergencias tienen que atender a ese aviso rojo y poner en marcha las actuaciones que les corresponde».

«No ha existido falso testimonio»

Preguntado por periodistas sobre si considera que al jefe de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, se le puede imputar falso testimonio por su declaración como testigo en la causa dana, Morán ha subrayado que «no ha existido falso testimonio».

417 millones para reparar alcantarillado

Otra de las grandes incógnitas que azota a las zonas afectadas por la barrancada es la reparación del alcantarillado. Una problemática que preocupa a muchos municipios ante la llegada inminente de posibles precipitaciones otoñales.

En este sentido, Hugo Morán, tras participar en una reunión con representantes de entidades operadoras del ciclo integral del agua y alcaldes de varios municipios afectados por la dana, ha concretado que el 8 de septiembre concluye el plazo para realizar observaciones y ha trasladado que «la voluntad» del Ministerio es firmar la resolución «en el plazo de la próxima semana, como mucho dos». A partir de ese momento, se podrán transferir los fondos a los beneficiarios, que ya han sido detallados por municipio y operador.

También ha destacado que el Gobierno central destinará 417 millones para la reconstrucción de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en los territorios afectados, tras aumentar el presupuesto un 20 por ciento por el incremento de precios.

Así, el secretario de Estado ha explicado que el proceso de ejecución de las obras ya se ha iniciado «en la mayoría de los casos» e incluso algunas que ya han finalizado. No obstante, ha explicado que la resolución cuenta con un plazo de cuatro años para finalizar las obras. Ante este anuncio, muchos ediles han mostrado su preocupación por no poder ejecutarlas «ni siquiera en el plazo de esos cuatro años», ya que hay dañados «cientos de kilómetros de redes de abastecimiento». A lo que Morán les ha «tranquilizado» y ha afirmado que ayudarán a los consistorios.