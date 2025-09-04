Suscribete a
Morán asegura que Aemet dio «referencias geográficas» de los desplazamientos de la dana a Emergencias

El secretario de Estado de Medio Ambiente niega que se comunicara que el fenómeno «iba a desaparecer» de Valencia

Imagen del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán
Imagen del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán EP
Alba Pérez Espada

Valencia

Después de cumplirse más de 10 meses de la fatídica dana del pasado 29 de octubre, las versiones de la Generalitat y Aemet en torno a lo sucedido ese día, siguen siendo contradictorias. Así, este jueves el secretario de Estado de Medio Ambiente, ...  Hugo Morán, ha vuelto a poner sobre las mesa las previsiones que emitieron el día de la riada, que según ha defendido, trasladaron a Emergencias la previsión de los desplazamientos de la dana con «referencias geográficas», como la de la serranía de Cuenca.

