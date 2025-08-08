El excomisionado de la dana, José María Ángel, recibe el alta tras su intento de suicidio Este viernes un vecino de la localidad en la que reside alertaba a Emergencias tras encontrárselo aturdido en el interior de su vehículo

José María Ángel, excomisionado de la dana, ha recibido este viernes por la tarde el alta hospitalaria tras su intento de suicidio, según ha podido confirmar ABC. Precisamente esta mañana había sido ingresado en el Hospital de Llíria.

Los servicios de emergencias recibían el aviso hacia las 08.50 horas de este viernes, cuando un vecino de l'Eliana, la localidad valenciana en la que vive, realizó una llamada tras encontrarlo aturdido dentro de su vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del SAMU, que lograron recuperar sus constantes vitales. También acudieron un sargento y una dotación de bomberos.

El excomisionado, político socialista de 68 años, dimitió de este cargo el pasado 31 de julio tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre una supuesta falsificación de un título universitario.

[EN AMPLIACIÓN]