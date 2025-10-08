Suscribete a
ABC Premium

Suspenden el espectáculo de drones en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia

El evento, previsto este miércoles, se aplaza a una nueva fecha ante la proximidad de la activación de la alerta naranja por lluvias

La alerta naranja por lluvias suspende actos del 9 de octubre en Valencia: no habrá ni entrega de distinciones ni procesión cívica

Imagen de archivo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias
Imagen de archivo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias MIKEL PONCE

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Generalitat Valenciana ha suspendido el espectáculo de drones que estaba previsto realizar esta noche en la Ciudad de las Artes y las Ciencias por la alerta naranja por lluvias que comenzará a partir de las doce de la noche.

Con motivo del ... 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, se había programado un espectáculo con 220 drones con el hilo conductor del universo marino, en referencia al Oceanogràfic de Valencia, el mayor acuario de Europa y uno de los referentes internacionales en la conservación de los océanos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app