Suspenden el espectáculo de drones en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia

La Generalitat Valenciana ha suspendido el espectáculo de drones que estaba previsto realizar esta noche en la Ciudad de las Artes y las Ciencias por la alerta naranja por lluvias que comenzará a partir de las doce de la noche.

Con motivo del ... 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, se había programado un espectáculo con 220 drones con el hilo conductor del universo marino, en referencia al Oceanogràfic de Valencia, el mayor acuario de Europa y uno de los referentes internacionales en la conservación de los océanos.

El evento estaba previsto a las 23 horas y ante la proximidad de la activación de la alerta naranja por lluvias y por motivos de seguridad se aplaza hasta una nueva fecha.

