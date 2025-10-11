Un empleado de una farmacia acaba detenido y despedido por robar psicotrópicos: «Tenían serias sospechas»

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Elche a un varón de 32 años, trabajador de una farmacia, como presunto autor de un delito contra la salud pública. La investigación comenzó tras detectarse un desajuste en la documentación de medicamentos psicotrópicos ... vendidos en una farmacia, lo que hizo que el propietario del establecimiento cursara la correspondiente denuncia.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el propietario de la farmacia, quien comunicó que, al remitir el parte anual de estupefacientes y psicotrópicos al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, detectó un desfase entre la medicación retirada y las recetas tramitadas.

El denunciante señaló que las sustancias sustraídas eran del grupo conocido como sustancias psicotrópicas, y que tenía serias sospechas de que el posible autor de los hechos fuera un trabajador del establecimiento.

Se comprobó que el empleado había realizado retiradas de medicación usando su clave personal, sin existir recetas válidas que las amparasen. En algunos casos, dispensaba los productos sin clientes presentes, anulando posteriormente la venta, y en otros extraía la medicación a clientes con receta sin llegar a facilitarles el producto en el momento del pago. Cuando el cliente llegaba a casa se daba cuenta de que le faltaba parte de la medicación que le habían recetado.

El detenido, que fue despedido y que carecía de antecedentes policiales, está siendo investigado por ser el presunto autor de un delito contra la salud pública. Las diligencias fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche.

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos y a los profesionales del sector sanitario la importancia de comunicar de inmediato cualquier anomalía o indicio de irregularidad en la gestión de medicamentos controlados.

La colaboración ciudadana es esencial para la detección y prevención de estos delitos. Se recuerda que las denuncias pueden presentarse de forma presencial o a través de los canales habilitados en la página web oficial www.policia.es.