Un empleado de una farmacia acaba detenido y despedido por robar psicotrópicos: «Tenían serias sospechas»

La Policía Nacional inició la investigación en la botica de Elche tras detectarse un desajuste en el parte anual de medicamentos remitido al Colegio de Farmacéuticos

Imagen de archivo tomada frente a una farmacia en la Comunidad Valenciana
Imagen de archivo tomada frente a una farmacia en la Comunidad Valenciana ROBER SOLSONA

Alicante

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Elche a un varón de 32 años, trabajador de una farmacia, como presunto autor de un delito contra la salud pública. La investigación comenzó tras detectarse un desajuste en la documentación de medicamentos psicotrópicos ... vendidos en una farmacia, lo que hizo que el propietario del establecimiento cursara la correspondiente denuncia.

