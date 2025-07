La Diputación de Valencia extiende la sospecha sobre la mujer del comisionado para la dana

La Diputación de Valencia ha abierto un expediente de información reservada a la subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), Carmen Ninet, para esclarecer si tiene la titulación universitaria y los méritos necesarios para ocupar como personal laboral, una ... plaza de funcionario catalogada como A1 de libre designación.

Ante las sospechas de que la ex diputada autonómica del PSPV-PSOE no reúne ese requisito, se ha realizado un requerimiento de información sobre su acceso al puesto, señalan a ABC fuentes de la corporación provincial, de la que depende el espacio museístico. Ninet se convirtió en subdirectora en 2016 tras un cambio en la Relación de Puestos de Trabajo. Se trata de una investigación interna que no busca «prejuzgarla», sino acreditar que cumple con la normativa, aseveran.

Sin embargo, no esconden que este movimiento se enmarca en el otro expediente abierto tras el informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre la presunta falsificación de un título universitario por parte de su marido, José María Ángel, el comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana.

MÁS INFORMACIÓN El comisionado del Gobierno para la dana escaló como funcionario con el título «falso» de una carrera que no existía

La Diputación de Valencia tiene previsto ampliar el foco a dos de los funcionarios que, como responsables del personal, validaron ese documento. Aunque Ángel defiende que no hubo irregularidades en su acceso a dos puestos públicos en 1983 y 1986, no ha aclarado por qué en su expediente Antifraude encontró un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universidad de Valencia firmado en 1983, cuando según ha confirmado la institución académica, esos estudios no se ofertaron hasta 1990.

Carmen Ninet es hija de Santiago Ninet, un histórico del PSPV-PSOE que ejercía como jefe de la sección de presidencia de la Diputación cuando su yerno llegó a la corporación.