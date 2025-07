El comisionado de la dana niega irregularidades pero no aclara el origen del título universitario «falso» para Antifraude

«No ha existido ninguna irregularidad». Así de contundente se ha mostrado en un comunicado el comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, a quien la Agencia Valenciana Antifraude ha señalado por presuntamente falsificar un título de diplomado ... en Archivística y Biblioteconomía en la Universidad de Valencia para poder escalar y acceder en 1986 a una plaza de ayudante técnico de archivos y bibliotecas.

«Siempre he cumplido con todos los requisitos exigidos en las distintas convocatorias», ha defendido el socialista en un comunicado, haciendo referencia también al proceso en el que se convirtió en funcionario de la Diputación de Valencia en 1983, que está fuera del foco de Antifraude. De acuerdo con su versión, cumplía los requisitos para escalar de nivel dentro de la corporación provincial. Sin embargo, Ángel no aclara el origen del polémico título firmado en 1983, cuando según ha confirmado la UV, esos estudios no se ofertaron hasta 1990.

El comisionado ha remitido a los medios la instancia de participación en el proceso de 1983, bases de ambas convocatorias y las actas de sus tomas de posesión. En su escrito ha anunciado que está «dispuesto a emprender las acciones administrativas y legales que considere necesarias para que la verdad se abra camino» y para defender su «nombre, honestidad y honorabilidad tras más de 40 años de servicio público y carrera profesional».

Respecto a Antifraude, cuyo informe analiza la Fiscalía Anticorrupción, ha calificado como «sorprendente» haber conocido el expediente por los medios, lo que ha su juicio ha cercenado su derecho de defensa y su honorabilidad, «la cual se ha querido poner en entredicho atendiendo únicamente a criterios de oportunidad política y obviando toda veracidad«.

Memoria y examen escrito

José María Ángel ha expuesto que su vinculación con la Diputación de Valencia se remonta al año 1981, cuando accedió al puesto en el Archivo General de la corporación como contratado laboral en categoría de auxiliar administrativo, puesto en el que permaneció hasta el 18 de abril de 1983, cuando tomó posesión como Auxiliar Técnico de Archivos y Biblioteca en la Diputación de Valencia.

Ha indicado que esa plaza la obtuvo en un proceso selectivo cuyos requisitos formativos eran estar en posesión del título de enseñanza media, bachillerato o equivalente. Adicionalmente, se podían presentar méritos entre los cuales figuraban titulación complementaria a la exigida.

«El documento que presenté para acreditar el cumplimiento de requisito académico fue el Título de Bachiller Superior, expedido por la Universidad de Valencia en 1981. Y como acreditación de los méritos, aporté copia de los títulos de 5 cursos y formaciones complementarias, además del título de valenciano, y acreditación de experiencia previa en la función pública y de colaboraciones en publicaciones», ha detallado.

Respecto a su promoción a ayudante técnico de archivos y bibliotecas (grupo A2), Ángel ha alegado que el requisito, además de pertenecer al Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, era «la superación de las pruebas selectivas y de formación que se establecieran».

Las bases de la convocatoria para las pruebas selectivas restringidas establecían así que «los únicos requisitos eran los relativos a la propiedad de la plaza que estaba ocupando desde 1983, presentar una memoria y superar un examen escrito». «Un proceso que superé satisfactoriamente y que concluyó con mi nombramiento y toma de posesión el 11 abril de 1986», ha zanjado.