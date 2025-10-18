Suscribete a
Detenido con su mujer y un amigo por vender drogas al menudeo y a otros camellos en tres viviendas

Los arrestados en los municipios alicantinos de Daya Nueva y Rojales han sido sorprendidos con 850 gramos de cocaína, cristal y hachís

Drogas, dinero y otros efecots intervenidos durante la operación
José Luis Fernández

Alicante

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades alicantinas de Rojales y Daya Nueva a una pareja y un amigo que vendían drogas al menudeo y a otros camellos en tres viviendas.

De esta forma, el operativo policial ha ... permitido desmantelar varios puntos negros de venta de sustancias estupefacientes, tal como ha informado la Jefatura en un comunicado.

