Detenido con su mujer y un amigo por vender drogas al menudeo y a otros camellos en tres viviendas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades alicantinas de Rojales y Daya Nueva a una pareja y un amigo que vendían drogas al menudeo y a otros camellos en tres viviendas.

De esta forma, el operativo policial ha ... permitido desmantelar varios puntos negros de venta de sustancias estupefacientes, tal como ha informado la Jefatura en un comunicado.

La investigación permitió detectar que dispensaban cocaína a consumidores ya otros redistribuidores locales. Tras las vigilancias y seguimientos realizados, se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en los que se intervinieron más de 850 gramos de cocaína, diversas cantidades de hachís y metanfetamina (cristal), cuatro básculas de precisión, 1115 euros en billetes fraccionados, una envasadora al vacío y un vehículo. MÁS INFORMACIÓN Dos toneladas de cocaína en el puerto de Valencia de una banda con un arcón de acero macizo para eludir el escáner Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Torrevieja. La Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes y recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para erradicar este tipo de actividades ilícitas. E insta a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través del teléfono 091, la página web www.policia.es o el correo electrónico antidroga@policia.es.

