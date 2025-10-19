Suscribete a
«Mi hijo estudia todas las asignaturas en valenciano en contra de mi voluntad»: la inmersión lingüística a una familia ucraniana

Hablamos Español revela discriminaciones a castellanohablantes y la Conselleria garantiza que Matemáticas o Conocimiento del Medio se imparten en la lengua base

Hablamos Español denuncia que alumnos reciben libros de texto en valenciano para asignaturas en castellano

Escolares de camino al centro educativo en la Comunidad Valenciana
Escolares de camino al centro educativo en la Comunidad Valenciana JUAN CARLOS SOLER
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Hablamos Español ha difundido en su web y remitido a la Generalitat Valenciana un informe de casos de «discriminación» a familias castellanohablantes -o inmigrantes y hasta huidos de la guerra en Ucrania- por imposición de la inmersión lingüística hasta el ... extremo de no aprender sus hijos ninguna asignatura obligatoria o «dura» en este idioma a pesar de que la votaron en la consulta y está garantizado por ley.

Descarga la app