Los hoteles de Benidorm se quieren reinventar con tarifas «flexibles» como Ryanair

El modelo «flexible» de tarifas progresivas con un precio ajustado al máximo para todos los públicos y al que luego se le pueden ir añadiendo extras según las preferencias de cada cliente, que ha hecho famoso Ryanair. Así aspiran ahora a ... reinventarse los hoteles de Benidorm.

El presidente de la agrupación empresarial del sector en la Comunidad Valenciana, que tiene su sede en este destino capital de la Costa Blanca alicantina, Fede Fuster, lo expuso sentado en la misma tribuna que la portavoz de esta aerolínea -Alejandra Ruiz- durante una rueda de prensa esta misma semana.

«Es un tema que deberíamos reflexionar un poco en el sector privado entre todos, porque no es igual un hotel vacacional que uno de ciudad, o de interior, o uno especializado en deportistas», ha explicado a ABC este representante del ramo. «Hace tiempo que barajamos estas ideas y el otro día pensé que era el momento adecuado para abrir ese 'melón', por decirlo de alguna manera», añade.

En mente ya tienen algunas ideas de cómo ajustar servicios para abaratar costes, para lo que tienen que negociar con la Generalitat Valenciana y aligerar ciertos aspectos de la normativa. Por ejemplo, contar con recepción las 24 horas para tener cuatro estrellas de categoría, algo que no se exige en Andorra, por comparar con otro destino turístico.

«También tenemos la obligación de un horario bastante largo de restauración, un 'room service' también bastante exigente y debo tener una sala de televisión y lectura por categoría superior, algo que no lo utiliza la gente», detalla Fuster. Si se reduce una hora el tiempo para el desayuno, sin ir más lejos. eso ya puede repercutir para ofrecer otros extras.

Fede Fuster (derecha), junto a la portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, y el presidente de los hoteleros alicantinos de APHA, Luis Castillo JUAN CARLOS SOLER

«En uno de mis establecimientos de apartamentos turísticos tuve que suprimir una habitación, que al cabo de un año produce mucho, para habilitar una sala de lectura y televisión que no gasta nadie, porque quien quiere leer o ver televisión se queda en su habitación tranquilamente, o si quiere lo hace en la piscina junto a todo el mundo y se toma una Coca-cola o lo que quiera», describe el presidente de Hosbec, con su propia experiencia como directivo empresarial.

«Encuentras ya a menudo hoteles que intercambian una consumición en el bar a cambio de no hacerte la habitación, si eres una persona como yo, que la deja casi más limpia de como me la encontré, pues ahorras agua, productos químicos, alivias un poco el trabajo del equipo de limpieza», señala, acerca de otra fórmula que ya está funcionando.

En cualquier caso, matiza que esta dinámica nueva «tiene que ser hasta cierto punto opcional, no rebajar calidad per se, en aquellas tipologías de alojamiento y de cliente en las que pueda adaptarte mejor», es decir, no una apuesta generalizada para todos los establecimientos.

La filosofía se fundamenta en «no dar servicios que el cliente no demanda», pero también al revés, «incluir otros que la ley no exige, por ejemplo, supone un coste grande a todos los canales de televisión, obligan a instalar una serie de antenas y las televisiones con 'broadcast' para la conexión a plataformas como Netflix, Prime Video o a lo que quiera el cliente». En cambio, Fuster se pone en la piel de hoteles que trabajan con grupos ciclistas de Holanda Bélgica, a quienes él ofertaría esos canales específicos de sus países o de ese tipo de contenido de pago en lugar de otros a los que le obliga la ley.

Estas y otras ideas a debate en el sector pueden prosperar en la actual coyuntura por sintonía con los responsables autonómicos. «Tenemos un director general de Turismo y un secretario autonómico que son gente con mucha vista para esto, jóvenes y espabilados que están muy al día de todo el tema tecnológico, hay cosas que se podrían hacer de manera remota, con Inteligencia Artificial», subraya Fuster.

En definitiva, una actualización para las cadenas y establecimientos de alojamiento turístico en Benidorm y la Comunidad Valenciana: «Podríamos ponernos a la vanguardia con ellos, que son muy innovadores, y la creatividad empresarial brillaría; ahora en general la realidad es que hacemos todos un poco lo mismo que el otro y cumplir con la normativa, y no nos diferenciamos».