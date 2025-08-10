El complejo rescate de una adolescente inconsciente en la montaña con un helicóptero casi a oscuras

Rescate de un escalador en una pared, este fin de semana en Torre del Aguiló, en Villajoyosa (Alicante)

Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han realizado un complejo rescate de una adolescente de 16 años de edad, inconsciente en un paraje de la Sierra de Mariola, en el que han apurado los últimos rayos de luz solar en el ocaso y al límite de visibilidad para el helicóptero. La pericia del piloto ha resultado providencial en la maniobra.

La operación tan al límite ha obligado luego al equipo de rescatadores a regresar por tierra, a pesar de las dificultades de acceso por la orografía, porque no quedaba tiempo material para que volvieran por el aire como la accidentada.

El avisó llegó a casi a las nueve de la noche de este sábado, por esta emergencia entre Alfafara y el Cámping de Mariola. La joven se había desplomado y no recuperaba la consciencia. Han descendido rescatadores con una médico que se ha ocupado de una primera atención sanitaria a la adolescente, que mantenía constantes vitales, pero no se recuperaba.

El montañero a bordo del helicóptero junto a los bomberos, de regreso CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE

La han instalado en camilla y con grúa la han remontado hasta el helicóptero, para su traslado a una pista deportiva en Alfafara, donde ha tomado tierra para ser transferida al SAMU.

El helicóptero Alfa 01 ha salido de vuelta con rapidez hacia la base de Sant Vicent del Raspeig para poder llegar a tiempo antes del ocaso, por seguridad, mientras rescatadores y bomberos del parque de Cocentaina han terminado la atención y la transferencia a los sanitarios.

Más tarde el equipo de rescate ha sido trasladado de vuelta por tierra por sus compañeros del parque de de Bomberos de Cocentaina. Desde el Consorcio Provincial han elogiado al piloto del helicóptero «por su pericia al trabajar en condiciones realmente urgentes, y porque su intervención fue clave para el buen fin y la posterior recuperación de la chica ya en el hospital«.

Han participado en este dispositivo, aparte del helicóptero de rescate, el grupo de rescate de montaña GER, un furgón de salvamentos FSV y varios efectivos del parque de Cocentaina.

Atrapado en una pared sin salida

Otro rescate similar por la dificultad, aunque sin la premura de la falta de luz diurna, se ha resuelto también este sábado, en este caso, tras el aviso poco antes de las nueve y media de la mañana.

En término de Villajoyosa, un escalador de 54 años de edad ha quedado bloqueado a media pared en su ascensión a la Torre del Aguiló, junto a Cala de Finestrat. Paseando había decidido subir por un espolón de margas descompuestas hasta que queda inmovilizado en situación muy peligrosa ya que era tan peligroso seguir subiendo como bajar, han detallado las mismas fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

Se ha movilizado igualmente el helicóptero y una vez localizado el accidentado se ha realizado una maniobra con grúa para remolcarlo al helicóptero para, una vez colocado el arnés y eslinga de rescate, trasladarlo ileso al parque de Sant Vicent del Raspeig.

En esta emergencia ha intervenido un dispositivo idéntico, con efectivos del parque de Benidorm.