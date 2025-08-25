Cae una red falsa de prostitución que extorsionó casi 100.000 euros a clientes de toda España

La Policía Nacional ha detenido a 17 hombres y dos mujeres, miembros de una banda de Valencia que se dedicaba a extorsionar a usuarios interesados en servicios de prostitutas a través de internet. La operación ha permitido resolver 30 denuncias interpuestas en diferentes puntos del territorio nacional, cuyo fraude asciende a 97.000 euros.

Las investigaciones se iniciaron en marzo de 2024, tras tener constancia la Policía Nacional de diversas denuncias de víctimas que habían sido extorsionadas después de acceder a través de internet a anuncios falsos de contratación de servicios sexuales.

Tras este contacto inicial, recibían mensajes por medio de una aplicación de mensajería instantánea, en los que el supuesto jefe de las prostitutas les recriminaba haberles hecho perder el tiempo, exigiéndoles una cantidad de dinero como compensación, además de amenazarles con causarles problemas si se negaban a hacer el pago.

Las víctimas, por temor a que sus allegados descubrieran que habían contactado con prostitutas o con miedo porque su vida corriera peligro, accedían al pago de la cantidad exigida por los extorsionadores. No obstante, los presuntos autores continuaban reclamándoles más dinero, tratando de obtener el máximo beneficio económico posible.

Durante las pesquisas, los policías averiguaron que los sospechosos pertenecían a un grupo criminal asentado en la ciudad de Valencia y alrededores, sin embargo, las víctimas residían en cualquier punto de la geografía española, dado que los anuncios estaban publicados en páginas web.

El grupo delictivo estaba conformado por «muleros» que, a cambio de cierta cantidad de dinero, prestaban sus cuentas bancarias para recibir el capital obtenido de las extorsiones. También se encargaban de contratar los números de teléfono desde los que se contactaba con las víctimas y se llevaban a cabo las amenazas. Por otra parte, los controladores de los «muleros» gestionaban el dinero obtenido.

Tras los avances de la investigación se pudo determinar que el entramado criminal llegó a utilizar hasta 38 números de teléfono contratados a nombre de terceras personas mediante la usurpación de sus identidades, además de 47 cuentas bancarias, seis de ellas extranjeras.

Posteriormente se efectuó el registro de una vivienda en la provincia de Valencia donde los agentes intervinieron diversos dispositivos electrónicos, así como seis tarjetas bancarias, 15 tarjetas SIM y documentos de cuentas bancarias. La operación ha culminado con la detención de un total de 19 personas y se han logrado esclarecer 30 denuncias relacionadas a nivel nacional, cuyo importe defraudado asciende a 97.000 euros.