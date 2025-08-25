«El Gobierno se olvida del top manta en Alicante para no alentar polémica de la inmigración»: el Ayuntamiento reclama más Policía

«El Gobierno se olvida del top manta en Alicante para no alentar la polémica de la inmigración». La acusación procede de la portavoz del equipo del alcalde popular Luis Barcala, por «suavizar» el operativo policial conjunto contra este problema -a su juicio-, en plena temporada alta turística. «Un olvido deliberado», según esta concejal, Cristina Cutanda.

No en vano, estas declaraciones en el plano político apuntan a la evidencia de que esta actividad ilícita es cosa exclusiva de extranjeros, con frecuencia procedentes de Senegal.

La proliferación de esta venta ambulante ilegal se agrava en estas fechas, en plena temporada alta turística con máxima afluencia de visitantes en zonas como la fachada litoral de la capital, Playa San Juan y, en general, el litoral, en una ciudad con cinco playas que se extiende por varias decenas de kilómetros.

Camisetas y otros artículos a la venta en el paseo junto a la playa del Postiguet JUAN CARLOS SOLER

Sin ir más lejos, el Ayuntamiento desplegó a una treintena de agentes de la Policía Local hace unos días en una operación conjunta con el Cuerpo Nacional y la Policía Portuaria en la Explanada de España y el Paseo de los Mártires de la Libertad y la zona de acceso al Puerto. Se saldó con la detención de seis personas y la incautación de 371 equipaciones de fútbol, 168 gafas, 149 bolsos y cinco cinturones.

No obstante, este refuerzo coordinado desde mediados de julio, en el que el turno de tarde se ha prolongado hasta la una de la madrugada, ahora deja de tener respaldo desde Madrid.

Por eso, la concejal alicantina ha emplazado a la Subdelegación del Gobierno y al Ministerio del Interior a retomar con los responsables municipales y la Autoridad Portuaria el dispositivo de seguridad y vigilancia desplegado.

«Es inaceptable que, por razones de tacticismo político, el Gobierno central baje los brazos en la lucha contra el top manta en Alicante para no alimentar ni ahondar en la polémica de la inmigración ilegal, que vuelve a cobrar fuerza y tantos quebraderos de cabeza causa al Ejecutivo de Pedro Sánchez», ha opinado Cutanda.

«Exigimos a la Subdelegación del Gobierno y al Ministerio de Marlaska que reactiven el dispositivo conjunto entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que se activó en julio pasado para perseguir la venta ilegal y que no se bajen los brazos ni se suavice el control y vigilancia por razones de interés político partidista», ha añadido.

Al mismo tiempo, ultiman un convenio de colaboración y coordinación con la Policía Portuaria y en septiembre celebrarán una nueva Junta Local de Seguridad con la Subdelegación del Gobierno, en la que instarán al Ejecutivo central a activar todos los medios.

Como ciudad costera y turística, Alicante se convierte en una de las zonas más afectadas por el top manta en España, que concentra el 10% de volumen de este fraude en Europa. Una de las mayores operaciones recientes en el continente se desarrolló en la vecina Elche, en mayo de este año, donde se intervinieron un millar de artículos de lujo falsificados, principalmente bolsos y monederos, en una nave industrial.

Esta misma semana, la Guardia Civil se incautó en Peñíscola (Castellón) de una cifra similar, con 600 camisetas y un centenar de juguetes. Otros ejemplos de la tendencia al alza de esta comercialización de falsificaciones.

Cómo detectarlo, el propio consumidor

Como recomendaciones para que los consumidores también tengan la capacidad de detectar productos de lujo imitados fraudulentamente, los expertos aconsejan: fijarse en materiales, artesanía y embalaje en busca de alta calidad (por ejemplo, de las costuras, logotipos bien alineados, peso y envases elegantes y bien diseñados), o también utilizar herramientas tecnológicas que permiten hacer compras informadas con confianza.

Varios 'manteros', cargados con sus mercancías JUAN CARLOS SOLER

De hecho, las marcas de lujo están adoptando tecnologías avanzadas para combatir la falsificación y garantizar la autenticidad de los productos, como las «innovadoras soluciones de seguridad», según la empresa especializada SICPA.

Algunos de estos artículos ya han integrado dispositivos del Internet de las cosas (IoT) y análisis impulsados por IA (Inteligencia Artificial) en sus productos y cadenas de suministro. Por su parte, Blockchain se ha convertido en una «herramienta sólida» para mejorar la transparencia y la trazabilidad, al registrar cada etapa del ciclo de vida de un producto en un lugar seguro y a prueba de manipulaciones y poner a disposición de las marcas y los clientes un registro verificable de autenticidad, detallan desde SICPA.

Los dispositivos IoT, como las etiquetas RFID y los códigos QR, también se utilizan para monitorear el movimiento de los productos, lo que facilita el seguimiento del recorrido de un producto y la identificación de falsificaciones dentro de la cadena de suministro.

Balance veraniego

Aparte de la voluntad de los consumidores, al fin y al cabo, quienes pueden fomentar o arruinar este negocio fraudulento con su demanda, la Policía Local de Alicante está teniendo mucho trabajo este verano con este problema.

Durante el mes de julio, la unidad Fox ha realizado 120 intervenciones contra la venta ilegal ambulante en la fachada litoral y en el paseo marítimo de la Playa de San Juan, la avenida de Niza. Estas acciones se dirigen contra la venta ambulante sin autorización, tanto de productos no alimentarios, en su mayoría de origen textil, y alimentarios, tales como bebidas para vender en la playa, fruta y verdura.

Dentro del primer grupo, se han retirado falsificaciones de equipaciones de fútbol, zapatillas deportivas, bolsos y monederos, así como otros productos que no son falsificados como pareos, fulares, mandalas y jarapas.

La Policía Local llevó a cabo el pasado día 22 la destrucción en el vertedero municipal de 2.000 kilogramos de material falsificado incautado desde la pasada Semana Santa, correspondiente a 408 expedientes de intervención policial, y que permanecía almacenado en las instalaciones de la unidad Fox. En concreto se destruyeron 720 equipaciones de fútbol, 206 bolsos y monederos, 52 prendas íntimas y 48 pares de zapatillas.