Los bomberos defienden que compraron comida para vigilar el barranco del Poyo la tarde de la dana antes de ser retirados

«Llegaron a la escala de medición del barranco del Poyo. Observaron un caudal que no era preocupante. Se trasladan a otro punto de Chiva a hacer una medición y al rato vuelven a ese punto de la escala del barranco del Poyo e informan: 'El nivel ha descendido. Son las dos y media. Instrucciones'. [...] Si tú me informas, que eres la unidad de a pie, de que el nivel ha descendido, no sé qué hago aquí, son las dos y media, tengo ganas de comer, voy a decirlo así de claro, aunque se quede grabado me da igual, ¿qué hago?».

Son las declaraciones que el ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia José Miguel Basset -ahora jubilado- realizó el martes en la comisión de investigación sobre la dana en la Diputación de Valencia y que han generado una oleada de indignación entre los bomberos forestales de la Generalitat, que son coordinados por el cuerpo provincial en las labores de seguimiento de caudales.

«Basset miente. La unidad de Buñol tenía pensado comer en la zona mientras permanecía monitorizando el barranco del Poyo. Por eso compraron avituallamiento», señalan desde SPPBL, uno de los seis sindicatos que firmaron un duro comunicado defendiendo su actuación el pasado 29 de octubre y cargando contra quien les dirigía aquella trágica jornada.

Ahora, además, muestran un tique como prueba de que compraron agua, pan, queso, tortilla de patatas y patatas fritas, a las 14.23 horas en un supermercado de Chiva. «30 minutos después los retiraron para su sorpresa», indican.

«En el parque ellos tenían su propia comida. Es decir, si se hubieran retirado a comer a base, no hubieran hecho compra porque la traen de casa. Asumen que van a permanecer en el punto de control esa tarde y se gestionan su propio avituallamiento para seguir monitorizando el río», argumentan en redes sociales.

«Hay que ser necio»

Desde SPPBL explican que, cuando se piden instrucciones, se solicita el «patrón de seguimiento», es decir, cuándo se va a volver a informar y desde qué punto. También cuál es la evolución de las lluvias y si hay en marcha otros servicios más urgentes.

«Pero para Basset, pedir instrucciones era 'queremos comer'. Ya hay que ser necio. Este servicio lo que necesita es independizarse de los consorcios de una vez. De esa manera, el 29O se habrían desplegado las 28 unidades de bomberos forestales. La encomienda es una mordaza», zanjan.

Basset miente. La unidad de Buñol tenía pensado comer en la zona mientras permanecía monitorizando el barranco del Poyo.Por eso compraron avituallamiento. Este es el ticket de compra que lo prueba. Agua, pan y tortilla de patatas. 30 minutos después los retiraron para su sorpresa pic.twitter.com/GtsdOiBSg4 — SPPLB BOMBERS FORESTALS GV (@BombersforSPPLB) April 5, 2025

El pasado miércoles, seis sindicatos emitieron un escrito en el que exigían al jefe de Bomberos que se retractara de sus palabras, pues era él como responsable quien «tenía toda la información necesaria y en todos los niveles para valorar correctamente la situación».

«El señor Basset sabe perfectamente que en cada emergencia, cuando la situación lo permite, se hace una parada técnica a toda prisa para comernos el bocadillo que nos dan y después continuar trabajando», incidían,«como así pasó a las lluvias ocurridas en Castelló hace un mes». «Este hombre lo que quiere hacer para intentar tapar su incompetencia e irresponsabilidad es repartir culpas con los de abajo», aseveraban en el comunicado.