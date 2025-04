El jefe de Bomberos de Valencia en la dana sostiene que se dejó de vigilar el barranco del Poyo porque el caudal descendía

El ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia José Miguel Basset confirmó este martes que los efectivos dejaron de vigilar el barranco del Poyo alrededor de las dos y media de la tarde del 29 de octubre porque el caudal había descendido. Así se extrae de su declaración durante cuatro horas en la comisión de investigación sobre la catastrófica dana en la Diputación de Valencia.

Una sesión a puerta cerrada en la que respondió a las preguntas de los portavoces de los grupos políticos. La comparecencia de Basset, jubilado tras cuatro décadas de servicio, ofreció pocas respuestas a la falta de atención del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a los desbordamientos pese a la información de la que disponía. Entre esos datos, las llamadas del 112 advirtiendo la situación en Chiva a las cinco de la tarde.

Basset explicó que el cuerpo provincial coordina en las labores de seguimiento de caudales a los bomberos forestales de la Generalitat. Pasadas las 12 horas de aquella fatídica jornada -tras la alerta hidrológica- se envió a dos unidades a revisar los del río Magro y del barranco del Poyo. La primera, «cuando llega ya nos dice que se ha desbordado, se están realizando rescates y se queda trabajando en esa zona».

La segunda unidad, cuando llegó a la escala de medición del Poyo, observó un caudal que «no era preocupante ni mucho menos». Por ello, los técnicos «se trasladan a otro punto de la población de Chiva a hacer una medición». «Y al rato vuelven a ese punto de la escala del barranco del Poyo e informan de que el nivel ha descendido». Eran las 14.30 horas y se retiraron a «comer», según Basset.

«No soy capaz de echarle la culpa a nadie», indicó en otro momento de su comparecencia sobre los errores que se cometieron. No obstante, dejó claro que «la consellera es la responsable del plan desde el minuto cero, ya desde la preemergencia», en referencia a la entonces titular de Justicia e Interior de la Generalitat con las competencias en emergencias, Salomé Pradas, imputada en la causa penal. Precisamente, Basset no quiso ahondar en determinadas cuestiones al estar abierto el procedimiento en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja.

Presencia de Mazón en el Cecopi

El exjefe de Bomberos recordó también la llamada de auxilio del alcalde de Utiel, municipio que vivía una «situación dramática» a primera hora de la tarde, pidiéndole la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que no era competencia suya.

A pesar de ello, todas las alarmas se desatan en la reunión del Cecopi cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) advierte del riesgo de rotura de la presa de Forata. Basset recalca que es esto lo que motiva el envío de la alerta masiva a los teléfonos móviles a las 20.11 horas.

«Sabíamos que estaba siendo una situación difícil porque estábamos haciendo rescates desde las siete menos cuarto de la mañana. ¿Cómo de difícil? Eso es lo que planteo. Es difícil de cuantificar cuando no tienes un patrón. Esto no era escalable. Lo digo con toda la sinceridad, no se llegó a evaluar el alcance de lo que nos venía por la magnitud nunca vista anteriormente», aseveró.

«Que estuviera Mazón o no, yo creo que no es vinculante en la decisión de lanzar el aviso», incidió sobre la llegada del presidente de la Generalitat a las 20.28h al Cecopi, pues la responsabilidad de ordenar que se emitiera era de Pradas. «Desconozco si hubo o no retraso» esperando a Mazón, agregó.