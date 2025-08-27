Alerta vecinal por la entrada de okupas en casas vacías tras la dana: «Nos da miedo»

«La convivencia se puede complicar». Vecinos de la calle San José de la localidad valenciana de Paiporta han alertado de la presencia de okupas en varios inmuebles de esta vía desde hace un tiempo y han advertido del peligro que puede suponer el acceso a estas casas teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran tras la dana del pasado 29 de octubre.

El ayuntamiento municipal confirma que se trata de dos viviendas que han sido okupadas; concretamente, inmuebles que ya estaban vacíos antes de este temporal que devastó parte de la provincia de Valencia. El consistorio ha señalado que ahora, por las consecuencias de las inundaciones registradas, es más fácil acceder al interior de esas casas.

Por otro lado, las mismas fuentes apuntan que los propietarios de la viviendas han sido ya informados de la okupación y que saben los pasos que han de seguir para solucionar esta situación. Asimismo, ha detallado que se trata de casas dañadas por la dana cuyo estado puede suponer un gran peligro para quienes las han asaltado, además de asegurar que la Policía Local y la Guardia Civil «están encima» de este asunto.

Vecinos de la calle San José han considerado, en declaraciones a Europa Press, que «la convivencia pacífica puede ser complicada», han afirmado. A su vez, han comentado que esta semana agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil tuvieron que acudir hasta este punto por una pelea que hubo entre los okupas. El consistorio ha confirmado también que se registró ese incidente por una discusión entre estas personas.

Los habitantes del municipio colindante a Valencia han manifestado que en la misma calle, al lado de las casas okupadas, hay un edificio deshabitado con seis viviendas y han mostrado su temor a que se pueda acceder a ellas también de manera ilegal. «Nos da miedo», han dicho, además de manifestar que la calle San José es una zona de paso y que hay un colegio en sus inmediaciones.

El vecindario ha comentado que en otra vivienda, cercana a una de las okupadas y a la que se podría entrar también, hay «un pozo muy hondo» que supone un nuevo «peligro» y en el que se podría producir «un accidente». Los vecinos han añadido que no descartan remitir un escrito al Ayuntamiento de Paiporta «pidiendo auxilio y responsabilidad» ante esas okupaciones.