El Gobierno de Mazón exige disculpas a Aemet tras admitir errores el día de la dana

La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha regresado de las vacaciones cargando contra la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por sus «barbaridades y mentiras» sobre el día de la dana, después de que un responsable de la institución nacional apuntara ... en una entrevista que «no está satisfecho con su trabajo» y que «no lo hicieron muy bien».

Las últimas declaraciones en los micrófonos de À Punt del jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, han intensificado la ofensiva del Ejecutivo que preside Carlos Mazón respecto a profundizar en el reparto de responsabilidades con el Gobierno central en la gestión de la emergencia del 29 de octubre que se saldó con 228 muertos.

Para Camarero, las palabras del dirigente de la agencia estatal «demuestran que una mentira no se puede convertir en verdad», al tiempo que ha acusado al Gobierno de España de «mentir reiteradamente» y le ha exigido pedir perdón. «Me parece gravísimo que, después de diez meses de falsear, manipular, mentir e interpretar, hayamos conocimos por fin la verdad de la Aemet», ha asegurado.

«Si no se avisó de lo que estaba pasando. Si, como dijo en la puerta de la sede judicial cuando fue a declarar ante la juez, era una fantasía predecir la cantidad que iba a llover. Si no sabían que iban a caer 770 litros en Turís, ¿cómo ha podido ser que la Aemet durante diez meses haya dicho que la Generalitat estaba perfectamente informada y que la información era suficiente y adecuada?», se ha preguntado la número dos de Mazón.

«Diez meses mintiendo para, por fin, decir que no tenía la información», ha asegurado sobre las manifestaciones del responsable de la agencia estatal. «Si no la tenías, ¿cómo la vas a trasladar? Si no la tenías, ¿cómo la va a tener la Generalitat?», ha continuado. En esta línea, ha señalado que ahora «se sabe que ni hubo previsión, porque era una fantasía prever lo que iba a llover, ni hubo información de lo que estaba lloviendo porque el propio responsable de Aemet no tenía esa información».

«Ahora el responsable de Aemet dice que no podemos estar satisfechos, que hubo fallos en la agencia estatal y que, a pesar de que los técnicos tienen mucha experiencia y que en otras danas lo han hecho bien, aquí se cometieron errores», ha apuntado. Según Camarero, «admitir esto diez meses después es reconocer que fallaron», algo que es «gravísimo porque durante diez meses han estado diciendo barbaridades, han estado mintiendo y han estado trasladando una información que era absolutamente falsa». «Primero el informe de la Guardia Civil y ahora el propio responsable confirman que las agencias estatales no sabían lo que iba a llover, no sabían lo que estaba cayendo en la cabecera del Poyo», ha añadido.

En este contexto, ha cargado contra «las mentiras y la manipulación del Gobierno, no solamente de las agencias estatales, sino de la delegada del Gobierno -Pilar Bernabé-, de los ministros, del propio presidente Pedro Sánchez». A su juicio, todos ellos «quedaron en evidencia con la declaración del jefe de Climatología de Aemet». Dicho esto, ha hecho hincapié en que tras «esta confirmación de que no tenían información» desde el Consell «no hemos visto es ninguna reacción, ninguna valoración ni ninguna respuesta por parte ni de miembros del PSOE ni de miembros del Gobierno».

Pedir disculpas

Por todo ello, cree que es «hora de pedir disculpas de las barbaridades y después de todo lo que nos hemos tenido que oír en estos diez meses»: «El Gobierno de España ha intentado construir una gran mentira respecto a la información que se tenía ese día y, a pesar de las muchas veces que se ha repetido esa gran mentira, al final se demuestra que de una mentira no se puede pasar una verdad».

Asimismo, ha insistido en que las palabras de José Ángel Núñez suponen «admitir que la agencia estatal falló, que no tenía la información, es reconocer lo mismo que venimos diciendo desde el primer día» y es que «se actuó con la información que había». «Con que el primer día hubiese dicho lo mismo, no hubiese mentido, pero, si durante diez meses mantienes que yo te he dicho todo lo que estaba pasando y tú no has reaccionado, estás mintiendo», ha dicho.

«Reconoció que había fallado, que había mentido, que la agencia no se había comportado como tocaba. Reconoció que expertos y técnicos que llevaban con una experiencia de muchos años no habían fallado en momentos anteriores, pero sí habían fallado en esta dana. Esto es lo que pasó ayer, esto es el reconocimiento de ayer del jefe de Climatología de Aemet. Es un señor que ha dicho una cosa en un momento anterior durante diez meses y a lo que se ha acogido evidentemente el resto del Gobierno», ha concluido.