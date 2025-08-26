Suscribete a
Margarita Robles comparece en el Senado para explicar la gestión del Gobierno por los incendios

El Gobierno de Mazón exige disculpas a Aemet tras admitir errores el día de la dana

La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, asevera que las últimas declaraciones del jefe de Climatología corroboran que «no podían hacer otra cosa con la información que tenían»

Un jefe de Aemet en Valencia reconoce fallos en la gestión de la agencia durante la dana

Mercadona aclara si se puede pagar con billetes rotos o manchados y si acepta los de 500 euros

Imagen de archivo de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero
Imagen de archivo de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero ABC
David Maroto

David Maroto

Valencia

La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha regresado de las vacaciones cargando contra la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por sus «barbaridades y mentiras» sobre el día de la dana, después de que un responsable de la institución nacional apuntara ... en una entrevista que «no está satisfecho con su trabajo» y que «no lo hicieron muy bien».

