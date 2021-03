Política Toni Cantó rechaza irse al PP: «Tengo propuestas de dos productoras de televisión» El exportavoz de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana descarta integrarse en cualquier lista electoral de cara a las elecciones madrileñas

El exportavoz de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, ha rechazado este martes que vaya a irse al PP y ha reiterado que abandona la política para volver a su trabajo como actor, por lo que no se integrará en ninguna lista para las elecciones madrileñas del 4 de mayo. «Tengo propuestas de dos productoras de televisión que creo que voy a aceptar», ha asegurado, pero no ha recibido ofertas por parte de Génova.

Así se ha expresado Cantó en una atención a medios en las Cortes Valencianas tras renunciar a su acta como diputado en la cámara y antes de reunirse con los otros diecisiete parlamentarios de su grupo para trasladarles su decisión de dimitir.

El hasta ahora síndic de la formación naranja ha señalado que ha «perdido la ilusión en la política» y que no se siente representado por la cúpula de su partido, puesto que Inés Arrimadas y su núcleo duro se están «alejando de la esencia» de Ciudadanos. «Necesito creer en lo que hago y yo sigo creyendo en el partido, pero no creo en quién lo dirige», ha apuntado.

«Hoy yo me quedo en paro, no tengo sueldo. No voy a aceptar por parte de quienes se sujetan a la poltrona y a su sueldo -en referencia a los líderes de su formación- lecciones de nada. Soy un hombre libre y haré lo que me dé la gana», ha sostenido.

A pesar de ello, Cantó ha añadido que seguirá militando en Ciudadanos porque cree que todavía hay una opción de que los afiliados se hagan con la dirección, que ha sido «hurtada» por personas que trabajan a «espaldas de lo que merece el partido» y cuyas decisiones «conducen a Ciudadanos a la irrelevancia».

El exlíder de la formación naranja en la Comunidad Valenciana ha reconocido que el PP se puso en contacto con él para cercionarse de que los pactos en Alicante no corrían peligro. «Yo les aseguré que no, pero también les dije que no se me había comunicado ninguna de las decisiones», ha matizado en referencia a la moción de censura que el partido de Arrimadas presentó en Murcia con los socialistas para apartar a los populares del poder y que ha ocasionado un auténtico terremoto político en España.

Imagen del exdiputado de Ciudadanos Toni Cantó atendiendo a los medios - MIKEL PONCE

Cantó, que ha estado en contacto con Albert Rivera en los últimos días, abandonó la Ejecutiva celebrada este lunes después de que se descartara su propuesta de que Ciudadanos concurriera con el PP a las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid y se ofreciera a los de Pablo Casado un «Madrid Suma», similar al de los anteriores comicios en el País Vasco, para evitar «el golpe definitivo». «Lo de ayer fue kafkiano» y no se ofrecieron explicaciones de lo ocurrido, ha agregado.

Sin sustituto o sustituta todavía

De momento, Toni Cantó no tiene sustituto o sustituta en la portavocía del grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, aunque la actual portavoz adjunta, Ruth Merino, se erige como la opción más viable. Merino ha explicado este martes que, de momento, esa elección hay que consensuarla con los diputados y con la dirección del partido.

Sobre la marcha del hasta ayer síndic de la formación naranja, Merino ha afirmado que respetan su decisión y, aunque siguen «asimilando las cosas», ha agradecido a Cantó su trabajo pues, a su juicio, ha ejercido el papel de «jefe de la oposición».

Merino ha reconocido que «se podían haber hecho las cosas mejor» en Ciudadanos pero «el trabajo sigue» porque «seguimos pensando que es un partido necesario». Tampoco cree que Ciudadanos haya perdido su esencia como ha dicho Cantó, aunque «ser de centro no es nada fácil» porque «te dan por todos lados».

Los gobiernos en coalición con el PP en Alicante, según la portavoz adjunta, «están fuertes« y funcionan «muy bien», un extremo en el que coinciden con los populares. De hecho, la diputada del PP Elena Bastidas ha confirmado que esos pactos están hechos «a prueba de bombas», aunque ahora le toca a Ciudadanos «digerir lo que ha pasado, que no es una cosa menor».